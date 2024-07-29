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Только люди с высоким IQ найдут S на картинке за 12 секунд: сложная загадка на внимательность

Алёна Воронина
29 июля 2024, 03:30
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В сложной оптической иллюзии только небольшому количеству людей удастся отыскать правильный ответ.
Загадка, девушка.
Надо найти S на картинке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии являются своеобразным "тренажерным залом" для мозга. Если разгадывать такие загадки регулярно, то удастся очень быстро улучшить свои навыки решения логических задач.

Кроме этого, подобные загадки являются хорошим способом проверить свои способности. В то же время они могут стать находкой для каждого, кто ищет вариант, как весело и при этом с пользой провести свободное время.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать букву S на загадочном рисунке, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, где именно спряталась эта непослушная буква.

видео дня

На картинке мы видим много цифр 8, которые сливаются в один плотный поток. Сперва может казаться, будто бы кроме восьмерок на рисунке больше ничего другого нет, но не стоит верить этому своему первому впечатлению - там точно где-то есть буква S.

Попробуйте сосредоточиться на задании и отыскать потерянную букву настолько быстро, как вам только удастся.

При этом во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на выполнение задания дается всего 12 секунд. Не каждому удастся справиться настолько быстро.

Загадка
Надо найти S на картинке за 12 секунд/ jagranjosh

Можете воспользоваться таймером или секундомером, чтобы засечь время. Но если вам не удается отыскать букву S за 12 секунд, тогда не стоит подгонять себя - просто разгадывайте загадку в таком темпе, как вам удобно.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать букву S/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с высоким IQ найдут S на картинке. Непросто будет заметить правильный ответ за такой короткий отрезок времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти 3 отличия за 17 секунд. Только люди, которые имеют обостренную внимательность к мелким деталям, смогут настолько быстро справиться с этой загадкой.

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