Что такое "виприни" и "драпаки": лишь единицы знают истинное значение

Мало кто догадывается, какие известные ягоды имеют такие названия.

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Что такое "виприни" и "драпаки"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Большинство из нас пробовали ежевику, однако не все догадываются, что эта известная ягода имеет еще и другие названия. Услышав такие названия, как "виприни" и "драпаки", не все догадаются, что речь идет об одних и тех же ягодах.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как по-другому можно назвать ежевику.

Показав фото с темно-фиолетовыми ягодами, Багний спросила у подписчиков, все ли знают, как называются эти ягоды.

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"Знаете ли вы, что это такое? Большинство скажет, что это "ожина". Однако кто-то скажет, что это "виприна". А кто-то скажет, что это "драпаки". Или вообще "ведмеді", - отметила она.

Как отмечается в Википедии, ежевику в народе также называют "виприни", "бамбара", "бамбера", "драпаки", "ведмеді".

Смотрите видео с объяснением, что такое "виприни" и "драпаки":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как по-другому можно сказать слово "ніколи". Не все знают, что есть целый ряд фразеологизмов, которыми можно заменить это слово.

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