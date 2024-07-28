Что такое "виприни" и "драпаки": лишь единицы знают истинное значение

Большинство из нас пробовали ежевику, однако не все догадываются, что эта известная ягода имеет еще и другие названия. Услышав такие названия, как "виприни" и "драпаки", не все догадаются, что речь идет об одних и тех же ягодах.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как по-другому можно назвать ежевику.
Показав фото с темно-фиолетовыми ягодами, Багний спросила у подписчиков, все ли знают, как называются эти ягоды.
"Знаете ли вы, что это такое? Большинство скажет, что это "ожина". Однако кто-то скажет, что это "виприна". А кто-то скажет, что это "драпаки". Или вообще "ведмеді", - отметила она.
Как отмечается в Википедии, ежевику в народе также называют "виприни", "бамбара", "бамбера", "драпаки", "ведмеді".
Смотрите видео с объяснением, что такое "виприни" и "драпаки":
@sametak1064 Драпаки, виприны... А как еще называют ежевику? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток#діалект♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, как по-другому можно сказать слово "ніколи". Не все знают, что есть целый ряд фразеологизмов, которыми можно заменить это слово.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "косарики". Мало кто догадывается, что известные всем цветы имеют еще одно название, о котором слышал только ограниченный круг лиц.
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