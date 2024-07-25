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Что такое "косарики": все их видели, но мало кто знает правильное название

Алёна Воронина
25 июля 2024, 17:22
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Мало кто догадывается, что известные всем цветы имеют еще одно название, о котором слышал лишь ограниченный круг лиц.
Украинский язык, Ольга Багний
Что такое "косарики"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Лето радует нас большим количеством цветов, и в таком многообразии можно легко запутаться в названиях таких разноцветных вестников теплого времени года. При этом некоторые цветы кроме общеизвестных названий имеют еще другие названия, о которых знают только единицы.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает слово "косарики" и какое отношение оно имеет к цветам, которые мы привыкли называть только общеизвестным названием "гладіолуси".

Также она рассказала, откуда происходит такое название цветов - "гладіолуси", и при чем здесь мечи.

видео дня

"Название "гладіолус" происходит от латинского слова "гладіус" и означает "меч". А всё потому, что листья гладиолусов острые и напоминают лезвия", - отметила Багний.

В то же время она отметила, что в Украине эти цветы называют не только "гладіолусами", но и "косариками".

Смотрите видео с объяснением, что такое "косарики":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "людина вершкового зросту". Такая фраза на самом деле не имеет никакого отношения к сливкам или сливочному маслу.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "літепло". Это слово может применяться в двух значениях.

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