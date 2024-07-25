Что такое "косарики": все их видели, но мало кто знает правильное название

Лето радует нас большим количеством цветов, и в таком многообразии можно легко запутаться в названиях таких разноцветных вестников теплого времени года. При этом некоторые цветы кроме общеизвестных названий имеют еще другие названия, о которых знают только единицы.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает слово "косарики" и какое отношение оно имеет к цветам, которые мы привыкли называть только общеизвестным названием "гладіолуси".
Также она рассказала, откуда происходит такое название цветов - "гладіолуси", и при чем здесь мечи.
"Название "гладіолус" происходит от латинского слова "гладіус" и означает "меч". А всё потому, что листья гладиолусов острые и напоминают лезвия", - отметила Багний.
В то же время она отметила, что в Украине эти цветы называют не только "гладіолусами", но и "косариками".
Смотрите видео с объяснением, что такое "косарики":
@sametak1064 Знаете, как еще называют гладиолусы? #правильноукраїнською#квіти#гладіолуси#косарики#мова#українськийтікток#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "людина вершкового зросту". Такая фраза на самом деле не имеет никакого отношения к сливкам или сливочному маслу.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "літепло". Это слово может применяться в двух значениях.
Вас также может заинтересовать:
- Надо найти 3 отличия за 17 секунд: загадка, которая запутает кого угодно
- Температура упадет до +13 и будут дожди: когда и где в Украине ждать похолодания
- Сколько нужно варить раков: важные правила, которые стоит знать перед приготовлением
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред