Температура упадет до +13 и будут дожди: когда и где в Украине ждать похолодания

Украину накроет контрастная погода - в части областей днем температура будет +20 градусов, а в части - +32 градуса.

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Погода в Украине - температура упадет до +13 и будут дожди/ unsplash.com

Погода в Украине будет контрастной в пятницу, 26 июля. В этот день дневная температура воздуха будет колебаться от +20 градусов на западе до +32 градусов на юге и востоке.

Но в ночные часы во многих областях будет еще прохладнее - температура может опуститься до +13...+16 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

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"26 июля в западных областях ожидается +20...+26 градусов. На севере +26...+30 градусов. На востоке ожидается +29...+32 градуса. В центре +26...+31 градус. На юге +29...+32 градуса", - рассказала синоптик.

Она отметила, что дожди с грозами пройдут завтра в западной части Украины, к вечеру дойдут до Житомирской, Винницкой, Одесской, Киевской областей. На остальной территории Украины в пятницу будет сухо и солнечно.

Погода в Украине 26 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 26 июля

В Киеве в пятницу, 26 июля, ожидается умеренная жара. Температура воздуха будет держаться на уровне +27...+29 градусов, но время от времени она будет подниматься до +30 градусов. Дождь возможен местами вечером в пятницу.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине 27-28 июля

Синоптик рассказала, что в субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, в Украине будет сухо и жарко. Температура воздуха составит +28...+33 градуса, в воскресенье на юге будет +33...+36 градусов.

На следующей неделе в большинстве областей Украины ожидается ощутимое ослабление жары, отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроют дожди и грозы - стало известно, в каких областях ждать осадков. Погода в Украине будет преимущественно сухой и солнечной, местами температура будет держаться на уровне +32 градуса. Но в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Также ранее синоптики рассказали, какие регионы будут заливать дожди. Скоро в Украину придет еще большее похолодание, говорят синоптики.

Напомним, Киев накрыл критически загрязненный воздух - это может влиять на самочувствие. Жаркая погода ухудшает качество воздуха в Киеве, диоксид азота достигнет критических показателей, предупредили в Укргидрометцентре.

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