В Украине объявили штормовое предупреждение: где влупят грозовые дожди, град и шквалы

Синоптики предупреждают о том, что 24 июля порывы ветра в Украине будут достигать скорости 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 24 июля будет местами дождливой и грозовой. Во многих областях может быть град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики прогнозируют шквалы - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину уже 28-29 июля вернется жара. На территории южных областей температура воздуха может повыситься до почти +40 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: ventusky

Погода 24 июля

В Украине 24 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных областей. Там могу быть даже град. В общем ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. В то же время синоптики предупреждают о возможных порывах ветра.

"На Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; температура ночью 12-17°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 16-21°). На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем в Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь; температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в южной части ночью 19-24°, днем 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 24 июля в Украине будет местами дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +22...+35 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +18...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: meteoprog

Погода 24 июля в Киеве

В Киеве 24 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.

Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

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