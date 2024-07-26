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"Трусить" будет целых 5 дней: страну атаковала жесткая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
26 июля 2024, 05:50
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Мощность этого геомагнитного шторма повысилась до почти 7-балльной мощности.
магнитная буря, солнце, погода
Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: pixabay

Украину атаковала жесткая магнитная буря. Она затянется минимум на 5 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитный шторм начался 23 июля с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день ее сила внезапно увеличилась до почти 7-ми баллов. 25 июля она немного пошла на спад и остановилась на отметке 4 балла. Ожидается, что на таком же уровне она будет и 26 июля.

Расслабляться еще рано, ведь ужа 27 июля мощность бури вновь сильно увеличится. Она станет 5-балльной, после чего пойдет на спад.

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магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С и М. Сообщается, что 23 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 50 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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