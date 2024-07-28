В Украину идет похолодание: регионы будут "заливать" грозовые дожди с мощным ветром

Синоптики объявили во многих областях Украины штормовое предупреждение - І уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-idet-poholodanie-regiony-budut-zalivat-grozovye-dozhdi-s-moshchnym-vetrom-10584104.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 29 июля будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 29 июля Украину накроет атмосферный фронт, который притянет в регионы дожди с грозами. Этот атмосферный фронт будет холодным, поэтому он принесет похолодание.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: ventusky

Погода 29 июля

В Украине 29 июля будут дожди с грозами. Осадки прогнозируют в большинстве областей. Ветер в этот день будет западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В то же время синоптики предупреждают о возможных порывах ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°, в западных областях 11-16°; днем 21-26°, в центральных областях местами 28-30°, в восточных областях и южной части 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 29 июля в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +23...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: meteoprog

Погода 29 июля в Киеве

В Киеве 29 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.

Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред