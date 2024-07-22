В Украину идет похолодание: на какие регионы обрушится шторм

Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.

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Прогноз погоды в Украине на 23 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 23 июля будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях Украины в этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет летняя погода. В четверг-пятницу в Киеве будет кратковременное снижение температуры воздуха. Однако уже в субботу-воскресенье возобновится жара.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 23 июля / фото: ventusky

Погода 23 июля

В Украине 23 июля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории восточных, западных, Сумской и Житомирской областей. В целом ветер в этот день будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части ночью 19-24°, днем 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 23 июля в Украине будет местами дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +22...+35 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +18...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 июля / фото: meteoprog

Погода 23 июля в Киеве

В Киеве 23 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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