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Страну атаковал жесткий шторм: Украину будет "трусить" почти 7-балльная буря

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2024, 04:30
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Эта магнитная буря будет более мощной, чем предыдущая.
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Украину скоро атакует почти 7-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине начинается новая магнитная буря. Она будет сильнее, чем предыдущая. Об этом сообщает meteoagent.

Прошлая магнитная буря начала "трусить" страну еще 17 июля с 3-балльной мощностью. 18-20 июля она повысилась до 4 баллов, а 21 июля - до почти 6-ти баллов.

Уже на следующий день магнитная буря пошла на спад. 23 июля Украину начала накрывать новая магнитная буря. Она пока что держится на уровне 3-х баллов. Ожидается, что 24 июля мощность магнитной бури повысится до почти семи баллов.

видео дня
магнитная буря
Украину скоро атакует почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 19 вспышек класса С и М. Сообщается, что 23 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 77 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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