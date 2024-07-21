Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды

Синоптик прогнозирует похолодание в северных областях уже в четверг.

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Прогноз погоды в Украине на 22 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 22 июля будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на юго-западе будут грозовые дожди. Это может затронуть Одесскую, Винницкую и Черновицкую области. В Киеве также есть вероятность грозовых дождей. Синоптик добавила, что в четверг почувствуется похолодание в северных областях.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Погода 22 июля

В Украине 22 июля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, на территории большинства южных, центральных и северных областей. В общем ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части и восточных областях ночью 19-24°, днем 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +39

По данным meteoprog, 22 июля в Украине будет теплая, местами даже прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +26...+39 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +15...+26 градусов.

Погода 22 июля в Киеве

В Киеве 22 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день будет кратковременный дождь. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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