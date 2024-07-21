Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды

Погода в Украине 22 июля будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на юго-западе будут грозовые дожди. Это может затронуть Одесскую, Винницкую и Черновицкую области. В Киеве также есть вероятность грозовых дождей. Синоптик добавила, что в четверг почувствуется похолодание в северных областях.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 22 июля
В Украине 22 июля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, на территории большинства южных, центральных и северных областей. В общем ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части и восточных областях ночью 19-24°, днем 29-34°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +39
По данным meteoprog, 22 июля в Украине будет теплая, местами даже прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +26...+39 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +15...+26 градусов.
Погода 22 июля в Киеве
В Киеве 22 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день будет кратковременный дождь. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.
Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.
Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.
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