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"Трусить" будет почти 5-балльный шторм: страну атаковала новая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2024, 23:49
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Ожидается, что эта магнитная буря будет бушевать целых 4 дня.
магнитная буря, солнце
Украину накрыла новая магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря после почти 6-балльного геомагнитного шторма. Об этом сообщает meteoagent.

Эта магнитная буря накрыла страну 17 июля. Она началась с трех баллов. Уже на следующий день ее мощность увеличилась до почти пяти баллов. Ожидается, что на таком же уровне она продолжится до 20 июля включительно.

Можно предположить, что после этого мощность магнитной бури снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину накрыла новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С и М. Сообщается, что 19 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 91 солнечное пятно.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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