В Украину идет антициклон Frederik: какой будет погода в Украине на выходных

Уже с 19 июля температура воздуха начнет постепенно снижаться до более комфортных летних показателей, прогнозирует синоптик.

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В Украину идет долгожданное похолодание - прогноз на выходные 20-21 июля / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ближайшие дни станет более комфортной - на выходных жара отступит везде, кроме южных и восточных регионов. Дожди вероятны преимущественно в западных областях. Свои прогнозы погоды озвучили кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич и синоптик Наталья Диденко.

Уже с 19 июля температура воздуха начнет постепенно снижаться до более комфортных летних показателей. Это связано с тем, что под влиянием европейского антициклона Frederik в Украину начала поступать более свежая и влажная воздушная масса атлантического происхождения, передает meteoprog.

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"Однако, в юго-восточной части страны знойная погода с максимальными дневными температурами до +35…+37 °С ещё сохранится", - отметил Кибальчич.

Вероятность осадков по Украине на ближайшие двое суток ожидается низкой в связи с преобладанием антициклональной циркуляции и относительно и отсутствием атмосферных фронтов. В большинстве центральных, южных и восточных регионов по-прежнему сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине 20 июля

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Днём в Карпатах возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

В северных областях - переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +26…+31 °С.

В центральных регионах также без осадков, переменная облачность. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +29…+34 °С.

В южной части и Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +31…+36 °С.

В восточных областях малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +29…+34 °С.

Погода на завтра - прогноз на 20 июля / meteoprog.com

Прогноз погоды на 21 июля

В западной части ночью в Карпатах и на Закарпатье, днём на большей части территории региона ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +21…+26 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Только во второй половине дня и вечером в Киевской области пройдёт дождь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

В центральных областях малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +31…+36 °С.

В южных регионах и Крыму малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с; днём местами порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днём +32…+37 °С.

В восточной части страны без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +31…+36 °С.

Прогноз погоды на 21 июля / meteoprog.com

Погода на выходные - прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко также прогнозирует снижение температуры в выходные дни.

20-21 июля в западных и северных областях, а также в Винницкой у течение дня столбики термометров покажут +25…+29 градусов.

В южной части ожидается самая высокая температура воздуха - там воздух прогреется до +34…+36 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

На востоке также будет жарко, температура воздуха составит +31…+34 градуса.

В центральной части Украины +29…+32, в Днепре с районами - до +34 градусов.

Согласно прогнозу Диденко, дожди на выходных в Украине маловероятны. Только в Приазовье, а в воскресенье в западных областях возможны локальные дожди с грозами.

Погода в Киеве 20-21 июля будет сухой и солнечной. Температура воздуха составит около +28 градусов.

Погода в Украине - прогноз на 2 недели / meteoprog.com

Как сообщал Главред, 17 июля Украину накрыла новая магнитная буря после почти 6-балльного геомагнитного шторма. Буря началась с трех баллов. Уже на следующий день ее мощность увеличилась до почти пяти баллов. Ожидается, что на таком же уровне она продолжится до 20 июля включительно.

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