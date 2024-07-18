В Украину идет сильное похолодание: области атакуют дожди и грозы

Синоптики предупреждают, что во многих областях еще будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 19 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 19 июля будет очень штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину идет холодный атмосферный фронт. 19 июля температура воздуха снизится даже на юге, востоке и в центре.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 19 июля / фото: ventusky

Погода 19 июля

В Украине 19 июля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, град в Карпатах и на территории юго-восточных областей. В целом ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 16-21°, днем 25-30° (в Карпатах ночью 14-17°, днем 18-23°); на остальной территории ночью 20-25°, днем 29-34°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сильная жара 35-38°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +39

По данным meteoprog, 19 июля в Украине будет теплая, местами даже прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +26...+39 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +15...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 июля / фото: meteoprog

Погода 19 июля в Киеве

В Киеве 19 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 16-21°, днем 25-30°; в Киеве ночью около 20°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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