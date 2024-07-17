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Киев накроет гроза с градом и шквалами: какой будет погода сегодня

Анна Ярославская
17 июля 2024, 10:45
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Объявлен первый уровень опасности. В КГВА опубликовали метеорологическое предупреждение.

Гроза, квартира
Погода в Киеве - прогноз на 17 июля 2024 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Погода в Киеве сегодня, 17 июля, будет опасной - во второй половине дня в столице ожидаются грозы, местами град, шквалы ветра 15-20 метров в секунду. Объявлен первый уровень опасности. Соответствующее метеорологическое предупреждение опубликовала пресс-служба Киевской городской военной администрации.

В КГВА призвали жителей Киева не бояться звуков грома.

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Учитывая сильный ветер, необходимо соблюдать правила безопасности:

  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Погода на сегодня - прогноз синоптиков

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине 17 июля будет жаркой. На Волыни синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погода в Украине 17 июля 2024
Погода в Украине 17 июля 2024 / meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 17 июля над Украиной еще будет держаться чрезвычайная жара, но уже на следующий день начнет снижаться температура воздуха над Житомирской, Киевской и Черниговской областями. 19-20 июля жара ослабнет и на юге.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что причина нынешней аномальной жары - тропический воздух с юга.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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