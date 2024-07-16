Град, шквалы и грозы: в Украину скоро придет похолодание

Синоптики предупреждают о том, что 17 июля в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине на 17 июля / фото: pixabay

Погода в Украине 17 июля будет жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Волыни синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 17 июля над Украиной еще будет держаться чрезвычайная жара, но уже на следующий день начнет снижаться температура воздуха над Житомирской, Киевской и Черниговской областями. 19-20 июля жара ослабнет и на юге.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля / фото: ventusky

Погода 17 июля

В Украине 17 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, северных и Винницкой областях. В целом ветер в этот день будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара 40°; в западных областях ночью 18-23°, днем 29-34°, местами сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +42

По данным meteoprog, 17 июля в Украине будет жаркая погода, но местами штормовая. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +27...+42 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +19...+30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля / фото: meteoprog

Погода 17 июля в Киеве

В Киеве 17 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-38°; в Киеве ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.

Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.

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