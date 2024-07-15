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В Украине температура подскочит до +42°: синоптик назвала, где будет жарче всего

Алексей Тесля
15 июля 2024, 14:16
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Кратковременные дожди и грозы пройдут сразу в нескольких областях, говорит Наталья Диденко.
солнце, жара
В Украине прогнозируют жаркую погоду / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/xusenru, Pixabay/geralt

В Украине в понедельник и вторник, 15 и 16 июля, температура воздуха будет составлять +33 +39 градусов, местами до +40 +42 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, а западной части ожидается более низкая температура воздуха, в течение дня +31 +34, местами в Закарпатье и в Черновицкой области до +35 градусов. Об этом синоптик пишет в своем Telegram.

Она уточняет, что кратковременные дожди и грозы пройдут завтра в западной части Украины, а вечером во вторник локально в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

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"Большая часть Украины и дальше будет страдать от сухого, а точнее, пересушенного воздуха", - предупредила синоптик.

При этом антициклонический характер погоды в Украине продолжает блокировать свободное перемещение влажной и свежей воздушной массы из Атлантики, вместе с тем ослабление жары ожидается на севере Украины 18 июля, на юге, востоке и центральных областях вероятно ослабление жары ориентировочно 20-22 июля.

"В Киеве 16-го июля чтобы какой-нибудь серьезный дождь - вряд ли. Будет – только с благодарностью встретим. Удержится сильная жара, днем ожидается +35+37 градусов. Ослабление жары предполагается в Киеве 18-19 июля", - добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы новые температурные рекорды. По данным метеорологических станций, в Украине зафиксированы превышения на 1-4°.

Ранее сообщалось о том, что в Украине температура побьет все рекорды. Экстремально жаркая погода будет удерживаться на всей территории нашего государства. Дожди и ливни будут идти лишь в небольшом количестве областей.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину "раскалит" до рекордных показателей - местами даже до +60 градусов под прямыми солнечными лучами. Июль 2024 в Украине может побить все рекорды по температурным показателям. Снижения температуры в ближайшие дни ожидать не следует.

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