В Украине новые температурные рекорды: стало известно, где было жарче всего

По данным метеорологических станций, в Украине зафиксированы превышения на 1-4°.

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В Украине обновились температурные рекорды / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexas_Fotos, Pixabay/geralt

В субботу днем, 13 июля, в Украине были установлены несколько температурных рекордов.

Об этом идет речь в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook. При этом публикуется карта температурных рекордов.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова поразили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - уточняется в сообщении.

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В Укргидрометцентре добавили, что по данным метеорологических станций зафиксированы превышения на 1-4°.

/ Facebook/UkrHMC

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Ранее сообщалось о том, что в Украине температура побьет все рекорды. Экстремально жаркая погода будет удерживаться на всей территории нашего государства. Дожди и ливни будут идти лишь в небольшом количестве областей.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину "раскалит" до рекордных показателей - местами даже до +60 градусов под прямыми солнечными лучами. Июль 2024 в Украине может побить все рекорды по температурным показателям. Снижения температуры в ближайшие дни ожидать не следует.

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