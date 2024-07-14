В Украине температура побьет все рекорды: в каких областях и когда будет +42 градуса

Экстремально жаркая погода будет удерживаться на всей территории нашего государства. Дожди и ливни будут идти лишь в небольшом количестве областей.

https://glavred.info/synoptic/v-ukraine-temperatura-pobet-vse-rekordy-v-kakih-oblastyah-i-kogda-budet-42-gradusa-10580639.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - температура побьет все рекорды/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине на протяжении недели, с 15 по 21 июля, будет экстремально жаркой. В некоторых областях дневные показатели температуры будут достигать даже +40...+42 градуса, что на уровне абсолютных рекордов страны.

Такая жара будет удерживаться вследствие установления над нашей страной, так называемого "теплового купола" (англ. Heat dome). Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Количество осадков будет незначительным и выпадать они будут крайне неравномерно по территории. Локальные ливни возможны лишь местами.

видео дня

При этом из-за столь сильной жары в лесных экосистемах сохранится очень высокий уровень пожарной опасности, предупредил метеоролог.

Погода в Украине 15 июля

В понедельник, 15 июля, местами на крайнем западе страны, днем также в северных областях ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны сухо и жарко. Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной территории страны северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +33...+38; в центральных и южных регионах ночью +22...+27 градусов, днем +36...+41.

Погода в Украине 15 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 16 июля

Во вторник, 16 июля, ночью в северо-западной половине страны, днем местами в северных и центральных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы, 15-20 м/с. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +33...+38; в центральных и южных областях ночью +22...+27 градусов, днем +37...+42.

Погода в Украине 16 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 июля

В среду, 17 июля, ночью без существенных осадков, днем в западных, центральных и местами южных областях пройдут локальные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 17-22 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +33...+39; в центральных и южных областях ночью +22...+27 градусов, днем +37...+42.

Погода в Украине 17 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 июля

В четверг, 18 июля, ночью в западных и северных областях, днем в центральных и южных регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер преимущественно северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33; в центральных, южных и восточных областях ночью +22...+27 градусов, днем +37...+42.

Погода в Украине 18 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 июля

В пятницу, 19 июля, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут грозовые дожди. Ветер северный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22, днем +28...+33 градуса; в южных и юго-восточных областях ночью +20...+25 градуса, днем +33...+38.

Погода в Украине 19 июля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 20 июля

В субботу, 20 июля, в Украине преимущественно без осадков, лишь днем в западной части местами пройдут дожди с грозами. Ветер северный/ северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+34, на юге до +37 градусов.

Погода в Украине 21 июля

В воскресенье, 21 июля, неустойчивая погода с локальными дождями сохранится в западных областях, на остальной части страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +33...+38.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину "раскалит" до рекордных показателей - местами даже до +60 градусов под прямыми солнечными лучами. Июль 2024 в Украине может побить все рекорды по температурным показателям. Снижения температуры в ближайшие дни ожидать не следует.

Также ранее сообщалось, что в Украине сильно ухудшится погода - где будут лить дожди с грозами и градом. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины 14 июля будут сильные порывы ветра.

Напоминаем, 6-балльный шторм затягивается - стало известно, когда закончится мощная магнитная буря. Ожидается, что пик этой сильной магнитной бури будет 13-14 июля.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред