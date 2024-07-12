Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки

Погода в Украине в выходные, 13 и 14 июля, будет аномально жаркой и сухой. В большинстве областей дневная температура воздуха будет держаться на уровне от +33 до +38 градусов, а на юге и в центре местами может даже прогреваться до +40 градусов.
Осадки вероятны лишь в некоторых областях на западе страны в вечерние и ночные часы. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.
Также он отметил, что на высоком уровне сохранится пожарная опасность, которая будет достигать максимального 5 класса по всей территории Украины.
Погода в Украине 13 июля
В западных областях
В западных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +33...+38.
В северных областях
В северных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +32...+37.
В центральных областях
В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39.
На юге Украины
В южной части и в Крыму ожидается жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+26 градусов, днем +34...+39.
В восточных областях
В восточных областях малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +30...+35.
Погода в Украине 14 июля
В западных областях
В западной части в течение суток местами пройдут локальные грозовые дожди, временами в сопровождении шквалов и града. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23, днем +29...+34 градуса, в Винницкой и Житомирской областях +33...+38.
В северных областях
В северных регионах без осадков, лишь во второй половине дня и вечером на севере Черниговщины и Сумщины возможны грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24, днем +33...+38 градусов.
В центральных областях
В центре Украины сохранится жаркая и малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24, днем +35...+40 градусов.
На юге Украины
В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+26, днем +35...+40 градусов.
В восточных областях
В восточных областях прогнозируется сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23, днем +32...+37 градусов.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик назвала дату, когда в Украине ослабнет жара. В части областей ударит +42 градуса, при этом дожди могут быть лишь в одной из областей. Стало известно, когда такая сильная жара наконец отступит.
Напомним, ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.
Также ранее сообщалось, что в Украине "врежет" почти 6-балльный шторм - нашу страну накрывает новая магнитная буря. Этот геомагнитный шторм будет достаточно сильным и затянется на целую неделю.
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