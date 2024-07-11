Аномальная жара в Украине: в каких областях температуры будут зашкаливать

В Минздраве рассказали, как защититься от очень высоких температур воздуха и как оказать первую помощь себе или другим людям в случае теплового удара.

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Погода в Украине будет с аномальной жарой/ фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине в ближайшие дни будет отмечаться аномально высокими температурами воздуха - столбики термометров максимально будут показывать +33...+39 градусов, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей даже +40 и выше.

Очень высокой будет даже ночная температура воздуха - она составит +20...+25 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 11 июля, дневные температуры воздуха по всей Украине будут превышать +30 градусов. А в южных, восточных и центральных областях даже будут приближаться к +40 градусов. Дожди в этот день ожидаются лишь в части западных областей - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

В пятницу, 12 июля, дневные температуры воздуха по всей Украине также будут оставаться на уровне более +30 градусов и в части областей будут добираться до отметки +35...+39 градусов. При этом ночью температура воздуха в нашем государстве будет колебаться от +18 до +25 градусов. Дожди также ожидаются только на западе - в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в Украине 12 июля/ Укргидрометцентр

В субботу, 13 июля, осадков в Украине вообще не предвидится. Дневные температуры воздуха составят от +30 до +37 градусов, а ночные - от +18 до +27 градусов.

Погода в Украине 13 июля/ Укргидрометцентр

В воскресенье, 14 июля, согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадки прогнозируются лишь в двух областях - Волынской и Львовской, во всех остальных регионах будет сухая и солнечная погода. Дневная температура воздуха будет колебаться от +31 до +40 градусов (40-градусная жара ожидается в Херсонской и в Николаевской областях). Ночью температура воздуха составит +19...+25 градусов.

Погода в Украине 14 июля/ Укргидрометцентр

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Четыре дня продлится мощная магнитная буря

Кроме этого, согласно данным сайта meteoagent, нашу планету накрыла мощная магнитная буря, которая продлится четыре дня. Сегодня ожидается буря в 9 баллов, в последующие дни - ее уровень составит 4-5 баллов.

Магнитная буря/meteoagent

Как избежать теплового удара

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как в такую жару избежать теплового удара и оказать первую медицинскую помощь себе или другим, если тепловой удар всё-таки не обошел стороной вас или ваших родных.

"В эти дни нас ждет аномальная жара. Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар. Он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса. Это состояние требует неотложной помощи врачей", - отметили в Минздраве.

В ведомстве рассказали, как избежать теплового удара. Для этого нужно придерживаться следующих шагов:

Избегать чрезмерной жары - самые жаркие часы (с 10:00 до 16:00) нужно проводить в тени или в помещении, следует избегать прямых солнечных лучей.

- самые жаркие часы (с 10:00 до 16:00) нужно проводить в тени или в помещении, следует избегать прямых солнечных лучей. Охлаждать помещение . В Минздраве отмечают, для сохранения электроэнергии не стоит использовать кондиционеры. Нужно открывать окна на ночь, а днем - наоборот закрывать. Можно повесить на окна светоотражающую пленку.

. В Минздраве отмечают, для сохранения электроэнергии не стоит использовать кондиционеры. Нужно открывать окна на ночь, а днем - наоборот закрывать. Можно повесить на окна светоотражающую пленку. Охлаждать тело - как можно чаще принимать прохладный душ или обтираться прохладной водой.

- как можно чаще принимать прохладный душ или обтираться прохладной водой. Пить много жидкости - регулярно пить воду или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не чувствуете жажды.

- регулярно пить воду или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не чувствуете жажды. Носить легкую оде жду - лучше выбирать светлую, просторную одежду из натуральных тканей.

- лучше выбирать светлую, просторную одежду из натуральных тканей. Избегать физических нагрузок в жару - стоит ограничить физическую активность в наиболее жаркие часы дня.

- стоит ограничить физическую активность в наиболее жаркие часы дня. Уделять внимание признакам теплового стресса - надо следить за своим самочувствием и самочувствием близких. Также в Минздраве призвали интересоваться здоровьем одиноких людей.

- надо следить за своим самочувствием и самочувствием близких. Также в Минздраве призвали интересоваться здоровьем одиноких людей. Не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером, ведь это может быть опасно для их жизни.

Признаки теплового удара

спутанность сознания, дезориентация,

тошнота и рвота,

сильная головная боль,

учащенное сердцебиение,

затрудненное дыхание,

сухая и горячая на ощупь кожа (покраснение),

кратковременная потеря сознания,

повышение температуры тела.

Что делать, если тепловой удар произошел

В Минздраве отмечают, что если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, нужно позвонить по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.

Чтобы оказать помощь при тепловом ударе до приезда медиков, нужно придерживаться следующих шагов:

Перейти или перенести пострадавшего в затененное прохладное место. Охлаждать пострадавшего. Для этого можно использовать прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах), чтобы снизить температуру тела. Если пострадавший в сознании, давать ему пить воду, но небольшими порциями. В случае рвоты, положить человека на бок. Следить за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

"Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь", - отметили в Минздраве.

Как оказать первую помощь при тепловом ударе/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что жара будет даже ночью, но не везде - синоптики рассказали, в какие области грозовые дожди принесут свежесть. Синоптики предупреждают, что во многих областях ночью температура воздуха повысится до +25 градусов, а днем - до +40.

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