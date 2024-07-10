Жара будет даже ночью, но не везде: в какие области грозовые дожди принесут свежесть

Синоптики предупреждают, что во многих областях ночью температура воздуха повысится до +25 градусов, а днем - до +40.

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Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 11 июля будет очень жаркой. В то же время синоптики предупреждают о том, что некоторые регионы будут заливать грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 июля в Сумской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях будут грозовые дожди. В то же время в Украине будет жарко и температура воздуха повысится до +40 градусов. Жара не будет покидать Украину даже ночью - 20-25 градусов тепла. Пик жары ожидается 12-15 июля.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: ventusky

Погода 11 июля

В Украине 11 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в южной части, восточных и центральных областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34° (на высокогорье Карпат ночью 15-20°, днем 21-26°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +40

По данным meteoprog, 11 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +23...+40 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской и Черниговской областях. Там температура воздуха повысится до +19...+31 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: meteoprog

Погода 11 июля в Киеве

В Киеве 11 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Сухая жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 29-34°; В Киеве ночью 20-22°, днем 32-34°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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