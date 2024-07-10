Жара будет даже ночью, но не везде: в какие области грозовые дожди принесут свежесть

Погода в Украине 11 июля будет очень жаркой. В то же время синоптики предупреждают о том, что некоторые регионы будут заливать грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 июля в Сумской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях будут грозовые дожди. В то же время в Украине будет жарко и температура воздуха повысится до +40 градусов. Жара не будет покидать Украину даже ночью - 20-25 градусов тепла. Пик жары ожидается 12-15 июля.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 11 июля
В Украине 11 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в южной части, восточных и центральных областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34° (на высокогорье Карпат ночью 15-20°, днем 21-26°)", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +40
По данным meteoprog, 11 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +23...+40 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской и Черниговской областях. Там температура воздуха повысится до +19...+31 градуса.
Погода 11 июля в Киеве
В Киеве 11 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Сухая жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 29-34°; В Киеве ночью 20-22°, днем 32-34°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.
Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.
Вас также заинтересует:
- Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами
- Три области накроют дожди с грозами: где в Украине изменится погода
- Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред