Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

Погода в Украине 9 июля будет очень жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в большинстве западных, Запорожской и Херсонской областях.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину накрыла 40-градусная жара, которая продлится долго. Она пока не может спрогнозировать, когда будет ощутимое ослабление. Самой жаркой будет погода на юге, востоке и в центральных областях страны.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода 9 июля
В Украине 9 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в западных, восточных, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 25-30°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +40
По данным meteoprog, 9 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +24...+40 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +17...+28 градусов.
Погода 9 июля в Киеве
В Киеве 9 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Сухая жаркая погода с температурой по области ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.
Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.
Вас также заинтересует:
- Погода немного меняется: в каких областях будут дожди
- Украину накроет почти 40-градусная духота: в каких областях будет жарче всего
- Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред