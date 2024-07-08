Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

В то же время синоптики предупреждают, что во многих областях Украины будет очень жаркая погода.

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Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: pixabay

Погода в Украине 9 июля будет очень жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в большинстве западных, Запорожской и Херсонской областях.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину накрыла 40-градусная жара, которая продлится долго. Она пока не может спрогнозировать, когда будет ощутимое ослабление. Самой жаркой будет погода на юге, востоке и в центральных областях страны.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: ventusky

Погода 9 июля

В Украине 9 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в западных, восточных, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 25-30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +40

По данным meteoprog, 9 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +24...+40 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +17...+28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: meteoprog

Погода 9 июля в Киеве

В Киеве 9 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Сухая жаркая погода с температурой по области ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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