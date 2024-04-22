Какой будет погода летом 2024 года: метеоролог дала прогноз

Погода в Украине летом этого года может быть теплой, но не жаркой. Таким прогнозом поделилась метеоролог Вера Балабух в интервью "24 Каналу".
По ее словам средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.
"Согласно тем расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что лето в Украине может быть теплым, но не жарким. Средняя за сезон температура воздуха, вероятно, на 1-2 градуса превысит норму", - отмечает Балабух.
Она отметила, что на протяжении сезона в Украине будут умеренное тепло и влага - на это будут влиять преобладающие воздушные массы с Атлантики. В то же время, по словам метеоролога, периоды длительной жары маловероятны.
"Мы видим, что погодные условия зимой были для нас чрезвычайно благоприятны. Даже весной к нам пришло лето, которое нам очень помогло сэкономить тепло и электроэнергию. Есть надежда, что и летом не будет большой жары, чтобы не перегрузить нашу энергосистему", - отмечает метеоролог.
Также она отметила, что пока не прогнозируется аномально большого количества осадков летом. Скорее всего, количество осадков будет держаться в пределах климатической нормы.
"Наиболее неустойчивой погода в Украине бывает в июле. В течение этого месяца наблюдается наибольшая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов. Поэтому и этот год не будет исключением", - отметила Балабух.
Кто такая Вера Балабух
Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.
Погода в Украине
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 22 по 28 апреля, и предупредил об ухудшении погоды - будут заморозки, дожди и мокрый снег. В ближайшие дни погода будет переменчивой. Ряд областей накроют холодные воздушные массы.
Также сообщалось, что в Украине свирепствует непогода - будут заморозки и грозовые дожди. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные порывы ветра.
Напомним, мощная магнитная буря обрушилась на Украину - врезал почти 7-балльный шторм. Эта очень сильная магнитная буря будет бушевать целых 9 дней.
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