Жесткая магнитная буря обрушилась на Украину: врезал почти 7-балльный шторм

Эта очень сильная магнитная буря будет бушевать целых 9 дней.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Она будет бушевать целых 9 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря атаковала страну 14 апреля с мощностью 4 балла. На таком же уровне она была и на следующий день. Уже 16 апреля мощность геомагнитного шторма внезапно усилилась до почти 7-балльного уровня.

На следующий день буря опустилась до 4-х баллов, но уже в 19 апреля взлетела до почти шести баллов. Сегодня, 20 апреля, сила бури выросла до почти 7-ми баллов.

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Ожидается, что 21 апреля геомагнитный шторм опустится до почти 5-ти баллов, 22 апреля - до 3-х баллов, после чего опустится до минимума.

Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 14 вспышек класса М. Сообщается, что 20 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 107 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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