Будут заморозки и грозовые дожди: в Украине бушует непогода

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 22 апреля будет прохладной. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Украине, кроме западных и южных областей - до 15-20 м/с. В Ивано-Франковской области объявлен 3 уровень опасности. Там могут сойти крупные снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото: ventusky

Погода 22 апреля

В Украине 22 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины, местами могут быть грозы. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

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"Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 6-11° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в юго-восточной части 14-19°. На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем мокрый снег; температура ночью и днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 22 апреля в Украине будет прохладно, будет идти дождь. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +8...+21 градуса. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +3...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото: meteoprog

Погода 22 апреля в Киеве

В Киеве 22 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - до 18 м/с.

"Температура по области ночью 3-8°, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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