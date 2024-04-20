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Страну накрыл мощный шторм: где будут лить грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
20 апреля 2024, 19:39
Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра - до 20 м/с.
Страну накрыл мощный шторм: где будут лить грозовые дожди
Прогноз погоды в Украине по состоянию на 21 апреля / фото: pexels

Погода в Украине 21 апреля будет местами морозной. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в южных, восточных и центральных областях - до 15-20 м/с. В Ивано-Франковской области объявлен 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

В западных областях синоптики прогнозируют заморозки 0-3 градуса. Там объявили І уровень опасности. Во многих областях Украины синоптики прогнозируют дожди и грозы.

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погода 21 апреля
Прогноз погоды в Украине по состоянию на 21 апреля / фото: ventusky

Погода 21 апреля

В Украине 21 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины. Ветер в этот день будет северный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"В западных областях температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла.На остальной территории умеренные дожди, в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди, днем на Левобережье грозы; температура в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 13-18°, в восточной части до 23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 21 апреля в Украине будет прохладно, будет идти дождь. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +12...+22 градусов. Холоднее всего будет во Львовской и Закарпатской областях. Там температура воздуха повысится до +2...+11 градусов.

погода 21 апреля
Прогноз погоды в Украине по состоянию на 21 апреля / фото: meteoprog

Погода 21 апреля в Киеве

В Киеве 21 апреля будет сильный дождь. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - до 18 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; Киеве ночью 5-7°, днем 7-9° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 21 апреля
Прогноз погоды в Украине по состоянию на 21 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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