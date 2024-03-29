Настоящая весна придет быстро: подробный прогноз погоды в Украине на апрель 2024

Апрель 2024 в Украине будет теплым, но без температурных рекордов. Также прогремят первые грозы, прогнозируют синоптики.

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Какой будет погода в Украине в апреле - прогноз по регионам / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в апреле 2024 удивит сменой температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал ТСН, что для апреля характерно быстрое нарастание тепла.

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"Уже через несколько суток температура днем повысится до +22...+24 градусов. Но это кратковременное потепление, потом несколько похолодает, хотя температурный фон останется выше нормы. Среднемесячная температура в апреле, как правило, 7-11 градусов тепла", - сказал он.

Апрель также характерен тем, что на всей территории Украины начинают греметь грозы. Во время прояснений вероятны ночные заморозки.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, во второй месяц весны средняя месячная температура воздуха превысит норму на 1-1,5 градуса. В частности, теплее нормы будет на Закарпатье, в Хмельницкой области, на Буковине и в Ивано-Франковской области. Повезет с теплом и жителям Одесской и Винницкой областей.

В северных регионах, во Львовской и Тернопольской областях ожидаются среднестатистические показатели температуры.

В среднем по стране воздух в апреле прогреется до +8…+13 градусов тепла, в горных районах - 2-6 градусов тепла.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Обобщенный прогноз погодных сайтов meteofor и sinoptik свидетельствует, что апрель 2024 в Украине будет теплым, заморозков не должно быть, но и температурные максимумы превышены не будут.

Погода в Украине в апреле - прогноз для западных регионов

2-3 апреля похолодает до +9…+11, начнутся дожди. Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ожидаются ливни с первыми грозами.

На Закарпатье, Хмельнитчине и Буковине будет на несколько градусов теплее, а осадков будет немного.

Погода улучшится с 5-6 апреля, температура воздуха повысится до +14…+18 градусов днем и до +6…+10 ночью.

Новое снижение температуры на 3-4 градуса ожидается с 19 по 24 апреля везде, кроме Закарпатья: здесь будет днем +14…+15. В дальнейшем температура медленно вернется к предыдущим значениям.

Больше всего дождей ожидается на Закарпатье, в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

С 25 апреля осадки постепенно прекратятся, и можно будет считать, что настоящая весна наконец пришла.

Прогноз погоды для северных областей Украины

1 апреля в Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской, Киевской, Сумской областях и на западе страны будет солнечно и тепло.

Дальше похолодает до +12…+13 градусов днем и до +3…+5 ночью, а в Сумской области столбики термометров опустятся до +1…+2 градуса.

На Волыни, Ровненщине и Сумщине прогремят первые грозы с сильными дождями.

Тепло вернется в конце первой недели апреля, осадки прекратятся, днем на термометрах ожидается +14…+16 градусов.

Новая волна похолодания и дождливая погода придет в регион 18-20 апреля и задержится до 23-24 числа.

В дальнейшем небо прояснится, а воздух прогреется до +15...+17 градусов днем и до +7...+8 ночью.

Погода в центральных областях - прогноз на апрель

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях синоптики не прогнозируют ни "температурных качелей", ни сильных ливней с грозами.

1 апреля воздух прогреется до +20 градусов, а в дальнейшем почти весь месяц температура будет держаться в пределах +14…+17 градусов.

В Винницкой области будет значительно прохладнее - температура воздуха снизится до +12...+13 градусов в период с 18 по 24 апреля.

В Черкасской и Полтавской областях самым холодным днем месяца может стать 4 апреля, когда температура ненадолго упадет до +9 днем и до +5 ночью под влиянием северного ветра.

Осадков в центральных регионах будет немного. Возможны незначительные осадки во второй и третьей декадах месяца.

Погода в Украине - прогноз для восточных регионов

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях в апреле не будет значительных колебаний температуры, осадки - умеренные.

Прохладнее всего будет в Донецкой области, где почти весь месяц продержится температура +14…+16 градусов днем и +7…+9 ночью. Теплее всего - на Луганщине, здесь днем термометры покажут +17…+18 градусов, а в отдельные дни потеплеет до +20…+21 градуса.

Донецкая область будет лидировать по количеству дней без осадков. Дожди, если и будут, то незначительные.

В Харьковской области осадков будет больше всего - зонтики понадобятся три недели из четырех. Во второй половине апреля дождь будет идти ежедневно.

Погода на Юге - прогноз на апрель 2024

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму теплая весна в марте так и не наступила. Не будет ее, по прогнозам синоптиков, и в апреле.

В Одессе до середины апреля температура воздуха поднимется до +12…+15 градусов, далее потеплеет до +20. Осадков почти не будет.

В Николаевской области воздух прогреется до +17…+20 градусов днем, в Херсонской и Запорожской областях ожидается 16-18 градусов тепла. В Крыму - будет на 1-2 градуса прохладнее чем на континентальной части региона.

В Запорожской области возможны значительные дожди 9-10 и 26-28 апреля.

Погода в Украине - прогнозы на весну

Метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены.

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха рассказала, когда ожидать потепления и какой будет погода на Пасху.

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