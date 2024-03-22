Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху

В Украину врывается потепление. Синоптик Птуха рассказала, стоит ли ждать аномальную погоду.

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Когда в Украине потеплеет рассказала синоптик Наталия Птуха / Главред

Погода в марте в Украине удивила многих. После теплого февраля снегопады, дожди и резкое похолодание в марте испортили настроение всем.

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха рассказала в интервью Главреду, каким будет конец марта в Украине, когда ожидать потепления, и какой будет погода на Пасху.

На календаре уже последняя декада марта, а в Украине на днях выпал снег во многих регионах. Какой погоды ожидать в ближайшее время?

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Действительно, неделя у нас началась с того, что были осадки. В западных и некоторых центральных областях были осадки в виде мокрого снега, местами снег задерживался на поверхности и образовал кратковременный снежный покров. Сейчас снег преимущественно растаял, лишь на высокогорье Карпат остается.

В дальнейшем в Украине будет более спокойная погода. С сегодняшнего дня уже с нашей территории отступают атмосферные фронты, которые принесли осадки на нашу территорию.

В ближайшие дни осадков не будет. В эти выходные в западных областях может быть больше облачности. В субботу также стоит ожидать атмосферный фронт, будет немного осадков - сначала в виде дождя в некоторых регионах. Уже 24 марта следует ожидать дожди, местами может прорваться мокрый снег. Но длительный снежный покров не должен образовываться. Снежная погода будет преимущественно в Карпатах.

Начиная с 25 марта атмосферный фронт покинет территорию Украины, могут быть только небольшие осадки из-за нового циклона - в южных и центральных областях.

Когда украинцам ждать более-менее потепления и солнышка?

Для многих областей самыми теплыми будут суббота и воскресенье 23-24 марта. В дальнейшем, учитывая те фронты, о которых я говорила, может немного снизиться температура, потому что будет больше облачности и солнце не будет прогревать поверхность. Но все будет преимущественно в "плюсовых" значениях.

На Востоке температура может опуститься до -2 градусов на несколько часов, но преимущественно будет уже +5 - +6 градусов.

В северных областях стоит ожидать весеннюю погоду с +13 градусов тепла уже в эти выходные. Но во второй половине дня воскресенья, 24 марта, погода изменится - будет пасмурно почти во всех областях.

Можно ли связывать такой холодный март с тем, что Пасху в Украине празднуют аж в мае? И как синоптики относятся к таким народным приметам.

Мы как ученые: прогноз составляем по научно-обоснованным показателям, которые мы используем. Каких-то связей с церковными праздниками мы не отслеживаем. Единственное, что можем сказать о народных приметах, - люди иногда на них ориентируются. Раньше да, был возможный смысл, но это статистический прогноз за много лет - люди анализировали и выводили средние показатели по местности. Но, сейчас народные приметы теряют свою актуальность, все потому что климат меняется. Даже эти статистические показатели, которые используют синоптики и ученые (климатическую норму), пересматривают. Раньше брали климатическую норму с 1960 по 1991 годы, сейчас - с 1991 по 2020 годы. Согласно этим климатическим нормам, тот же февраль у нас был выше за всю историю наблюдений.

А март 2024-го - мы не можем сказать, что он холодный. Но если сравнивать с теплым февралем - то да. Сейчас погода в Украине в своих нормальных пределах.

Какой будет погода на Пасху 31 марта?

Сейчас говорить о погоде на 31 марта еще рано, но общие тенденции таковы: будет "плюсовая" температура, это точно. На Пасху, 31 марта, нет каких-то атмосферных фронтов, которые вызывают проблемы. Скорее всего, будет теплая весенняя погода.

Каких погодных сюрпризов можно ожидать украинцам до конца марта и, возможно, есть прогноз на начало апреля?

Каких-то снегопадов, аномальных погодных условий уже не ожидаем. Уже к завершению марта будет весенняя погода.

Вообще, последняя декада марта будет спокойная. Единственное - 24-25 марта будут атмосферные фронты, поэтому в некоторых областях могут быть осадки разной интенсивности.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха - синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

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