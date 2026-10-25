Дизельное топливо продолжает дорожать: сможет ли Украина сдержать рост цен

Вы узнаете:
- Почему дизельное топливо в Украине подорожало до 109 грн за литр
- Что вызвало дефицит дизельного топлива на европейском рынке
- Почему государство не может сдержать рост цен на топливо
Премиальное дизельное топливо на отдельных украинских АЗС подорожало до 108–109 гривен за литр, а административных инструментов, чтобы сдержать рост цен, у государства нет.
В то же время подорожание подпитывают кризис на Ближнем Востоке, дефицит дизельного топлива в Европе и логистические проблемы. Об этом сообщил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук в интервью Главреду.
Почему цены на дизельное топливо продолжают расти
Президент США Дональд Трамп возлагает ответственность за подорожание топлива на Украину из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако Косянчук с такой версией не согласен: ключевым фактором он называет неопределенность вокруг Ормузского пролива.
"Снова были нанесены удары по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ситуация там не улучшается, а цена на нефть уже превысила 110 долларов за баррель", - отмечает эксперт.
Почему в Европе не хватает дизельного топлива
Вторым фактором Косянчук считает логистику. По его словам, транспортировку топлива затрудняет мелькание Днестра и Дуная, а также общие перебои с перевозками в Европе. Особое влияние оказывает и состав сырья, которое сейчас поступает на европейские НПЗ.
"Если перерабатывать не российскую нефть марки Urals, то выход бензина будет значительно больше, чем дизельного топлива. С нефтью Urals, которая представляет собой западносибирскую смесь, ситуация противоположная", - объясняет он.
Следствием этого стал дефицит дизельного топлива на европейском рынке. Франция, например, уже задействовала стратегические запасы, однако Украине на них рассчитывать не стоит: Париж будет направлять эти объемы исключительно на собственные нужды.
"В результате сработал классический рыночный механизм: спрос превышает предложение, поэтому цена остается высокой и продолжает расти", - отмечает эксперт.
Почему Украина не может сдержать цены
Любые сбои за рубежом быстро отражаются на отечественных ценниках, ведь значительную часть топлива страна получает из-за рубежа.
Часть правительств стран ЕС уже пытается сдержать рост цен административными мерами - путем ограничений и снижения налоговой нагрузки на топливо, но украинский сценарий иной.
"В Украине этого сделать не могут, потому что нужно наполнять государственный бюджет", - объясняет эксперт.
Цены на топливо в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине дизельное топливо уже стоит 110 грн за литр. В дальнейшем цены будут зависеть от ситуации в Персидском заливе, выборов в США и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.
Ранее стало известно, что с 1 января 2027 года в Украине запланировано очередное повышение акцизов на топливо, которое неизбежно скажется на ценах на АЗС. Налоговое бремя в итоге ляжет на водителей.
Накануне сообщалось, что цены на топливо в Украине будут неуклонно расти как минимум до конца октября. Новая волна подорожания обусловлена сразу несколькими причинами.
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О персоне: Леонид Косянчук
Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.
Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.
В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.
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