Дизельное топливо продолжает дорожать: сможет ли Украина сдержать рост цен

Эксперт объяснил, сможет ли правительство урегулировать ситуацию со стремительным ростом цен на топливо.

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Скорее всего, сдержать рост цен на АЗС в Украине не удастся / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему дизельное топливо в Украине подорожало до 109 грн за литр

Что вызвало дефицит дизельного топлива на европейском рынке

Почему государство не может сдержать рост цен на топливо

Премиальное дизельное топливо на отдельных украинских АЗС подорожало до 108–109 гривен за литр, а административных инструментов, чтобы сдержать рост цен, у государства нет.

В то же время подорожание подпитывают кризис на Ближнем Востоке, дефицит дизельного топлива в Европе и логистические проблемы. Об этом сообщил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук в интервью Главреду.

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Почему цены на дизельное топливо продолжают расти

Президент США Дональд Трамп возлагает ответственность за подорожание топлива на Украину из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако Косянчук с такой версией не согласен: ключевым фактором он называет неопределенность вокруг Ормузского пролива.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

"Снова были нанесены удары по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ситуация там не улучшается, а цена на нефть уже превысила 110 долларов за баррель", - отмечает эксперт.

Почему в Европе не хватает дизельного топлива

Вторым фактором Косянчук считает логистику. По его словам, транспортировку топлива затрудняет мелькание Днестра и Дуная, а также общие перебои с перевозками в Европе. Особое влияние оказывает и состав сырья, которое сейчас поступает на европейские НПЗ.

"Если перерабатывать не российскую нефть марки Urals, то выход бензина будет значительно больше, чем дизельного топлива. С нефтью Urals, которая представляет собой западносибирскую смесь, ситуация противоположная", - объясняет он.

Следствием этого стал дефицит дизельного топлива на европейском рынке. Франция, например, уже задействовала стратегические запасы, однако Украине на них рассчитывать не стоит: Париж будет направлять эти объемы исключительно на собственные нужды.

"В результате сработал классический рыночный механизм: спрос превышает предложение, поэтому цена остается высокой и продолжает расти", - отмечает эксперт.

Почему Украина не может сдержать цены

Любые сбои за рубежом быстро отражаются на отечественных ценниках, ведь значительную часть топлива страна получает из-за рубежа.

Часть правительств стран ЕС уже пытается сдержать рост цен административными мерами - путем ограничений и снижения налоговой нагрузки на топливо, но украинский сценарий иной.

"В Украине этого сделать не могут, потому что нужно наполнять государственный бюджет", - объясняет эксперт.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине дизельное топливо уже стоит 110 грн за литр. В дальнейшем цены будут зависеть от ситуации в Персидском заливе, выборов в США и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Ранее стало известно, что с 1 января 2027 года в Украине запланировано очередное повышение акцизов на топливо, которое неизбежно скажется на ценах на АЗС. Налоговое бремя в итоге ляжет на водителей.

Накануне сообщалось, что цены на топливо в Украине будут неуклонно расти как минимум до конца октября. Новая волна подорожания обусловлена сразу несколькими причинами.

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О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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