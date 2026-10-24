Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

Урожай овощей в тепличных хозяйствах сократился вдвое, а конкуренции со стороны импорта пока нет.

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Что происходит с ценами на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Огурцы за неделю подорожали в среднем на 32%

Овощ уже продают по 55–80 грн/кг

Импорт может затормозить рост цен уже на следующей неделе

В Украине стремительно растут цены на огурцы. Причина - прохладная погода, которая привела к существенному сокращению объемов предложения. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В среднем за неделю цены на огурцы выросли на 32%, и сегодня этот овощ поступает в продажу по цене 55–80 грн/кг.

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"На этой неделе объемы сбора огурцов в местных тепличных хозяйствах сократились примерно вдвое по сравнению с прошлой неделей. В то же время производители реализуют эту продукцию преимущественно мелким оптом из-за дефицита огурцов на рынке", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что сложившаяся ситуация на украинском рынке огурцов может привести к тому, что импортеры начнут поставки этой продукции из-за рубежа уже на следующей неделе. В таком случае цены на огурцы с местных тепличных комбинатов могут приостановить рост под давлением более дешевой импортной продукции.

Кроме того, несмотря на очередное подорожание, в настоящее время стоимость тепличных огурцов в Украине в среднем на 34% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие овощи подорожают в октябре

Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало отметила, что в октябре овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

По ее словам, осенью цена на овощи и фрукты в значительной степени будет зависеть от того, во сколько обойдутся их хранение и доставка в магазины.

"На формирование цен на плодоовощную продукцию существенно влияют оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также существенный рост цен на топливо", - объяснила она.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине зимой ожидается дефицит качественного картофеля, а возможности для импорта будут ограниченными из-за сокращения европейского урожая.

Также в Украине продолжают активно расти цены на помидоры. Такую ситуацию аналитики рынка связывают с довольно существенным сокращением предложения этой продукции на рынке на фоне достаточно высокого спроса.

В то же время продолжают снижаться цены на репчатый лук. За неделю продукция подешевела в среднем на 10% из-за слабого спроса и увеличения предложения овощей низкого качества.

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Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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