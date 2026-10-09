В Украине обвалились цены на базовый овощ: сколько теперь стоит килограмм

Стоимость лука снижается на фоне слабого спроса и роста предложения на рынке.

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Цены на лук / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Кратко:

Лук в Украине за неделю подешевел на 10%

Цены на лук составляют 9–15 грн/кг

Несмотря на снижение цен, лук стоит на 37% дороже, чем в прошлом году

В Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. За неделю продукция подешевела в среднем на 10% из-за слабого спроса и увеличения предложения овощей низкого качества. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что на данный момент фермеры продают репчатый лук по 9–15 грн за килограмм. Это примерно на 10% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Одной из причин снижения цен стало ухудшение качества урожая из-за неблагоприятных погодных условий во время уборки. Часть лука не пригодна для длительного хранения, поэтому производители стараются как можно быстрее продать его, снижая отпускные цены.

"Из-за неблагоприятных погодных условий во время уборочных работ качество урожая ухудшилось, в результате чего часть продукции оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, большинство фермеров продолжают снижать отпускные цены", - говорится в публикации. - "В то же время продукция высокого качества редко поступает в продажу, поскольку производители предпочитают хранить её в хранилищах в ожидании более выгодных цен", - объясняют аналитики.

Несмотря на последнее снижение стоимости, лук в Украине в среднем на 37% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Украинцев предупредили о дефиците лука

Весной в Украине может существенно сократиться предложение лука, что создает предпосылки для дефицита и нового роста цен. Одной из главных причин является резкое сокращение площадей под этой культурой по сравнению с прошлым сезоном. Об этом заявил международный консультант по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков в колонке для AgroTimes.

По его словам, часть крупных хозяйств в этом году вообще отказалась от выращивания лука.

В частности, предприятия, которые в прошлом году закладывали на хранение до 17 тыс. тонн продукции, сейчас не выращивают её вовсе. При этом новых производителей на рынке появилось немного. Ситуацию осложнило и снижение урожайности.

"Если прошлогодний урожай был рекордным, то сейчас средняя урожайность упала примерно на 20–30 т/га. На это существенно повлияли погодные катаклизмы: на юге выращиванию помешали пыльные бури, а в центральных и западных областях - поздние заморозки и продолжительные ливни, которые размывали посевы и мешали вовремя выйти в поля", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус заявил, что в октябре пастеризованное молоко в Украине может подорожать более чем на 6%, кефир - почти на 6%, а сметана - на 6,5%.

Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало говорила, что в октябре овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

В то же время в Украине уже 6 недель подряд снижаются цены на морковь. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке этих корнеплодов в Украине остается низкой, поскольку фермерам необходимо реализовать достаточно большие объемы продукции средних сортов, которая не подлежит длительному хранению.

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Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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