Цены на бензин могут снова пойти вверх: раскрыт возможный сценарий

Снижение мировых цен должно в дальнейшем отразиться и на украинском рынке, говорит Ярослав Старовойтенко.

https://glavred.info/economics/ceny-na-benzin-mogut-snova-poyti-vverh-raskryt-vozmozhnyy-scenariy-10802366.html Ссылка скопирована

Раскрыта вероятность роста цен на АЗС / коллаж: Главред, фото: pixabay

Важное из заявлений Старовойтенко:

Рост цен на АЗС связан с боевыми действиями вокруг Ормузского пролива

Не исключен новый рост себестоимости нефтепродуктов по всему миру

Ситуация на мировом нефтяном рынке остается одним из главных факторов, влияющих на стоимость топлива в Украине. По словам главы Нефтегазовой ассоциации Ярослава Старовойтенко, нынешний рост цен на украинских АЗС связан прежде всего с боевыми действиями вокруг Ормузского пролива и противостоянием между США и Ираном.

При этом эксперт подчеркивает, что подорожание горючего в Украине нельзя связывать исключительно с ударами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

видео дня

"Но правда в том, что мировой топливный кризис вызван боевыми действиями вокруг Ормузского пролива. И она напрямую влияет на стоимость горючего в Украине. То есть цены на украинских АЗС сегодня толкает вверх война между США и Ираном, а не наши удары по российским НПЗ", - отметил эксперт.

Говоря о перспективах дальнейшего роста цен, специалист признает, что делать точные прогнозы сейчас сложно. По его словам, за последние полгода себестоимость нефтепродуктов выросла во всем мире. Дальнейшая ситуация будет зависеть прежде всего от ожиданий рынка и продолжительности боевых действий в Иране, а также от того, какие именно нефтеперерабатывающие мощности будут подвергаться ударам.

"Сейчас трудно прогнозировать. Но за эти полгода мы видим рост себестоимости нефтепродуктов по всему миру. Все зависит от ожиданий рынка – как долго будут продолжаться боевые действия в Иране. Во-вторых, это зависит от того, по каким именно нефтеперерабатывающим мощностям стороны наносят удары", - пояснил он.

В то же время эксперт считает, что снижение мировых цен должно в дальнейшем отразиться и на украинском рынке. Если боевые действия в Иране и Украине завершатся, появятся предпосылки для удешевления топлива. Тогда одним из ключевых факторов формирования цен станут мировые котировки нефти.

"Безусловно. Если закончатся боевые действия в Иране и на Украине, то будут все предпосылки для снижения цен. Тогда влияние на нефтепродукты будут иметь котировки нефти", - заявил специалист.

Еще одним фактором, способным повлиять на стоимость топлива в Украине, он называет восстановление отечественной нефтеперерабатывающей инфраструктуры после завершения войны. В частности, речь идет о Кременчугском нефтеперерабатывающем и Шебелинском газоперерабатывающем заводах, которые сейчас разрушены.

"Кроме того, после окончания войны у нас будут восстановлены нефтеперерабатывающие заводы, которые также будут оказывать влияние на стоимость нефтепродуктов в Украине. Кременчугский нефтеперерабатывающий и Шебелинский газоперерабатывающий заводы, которые сейчас разрушены. Сейчас россияне постоянно мониторят их состояние и не дают восстановить, нанося дополнительные удары", - добавил эксперт.

Эксперт назвал возможную причину атак РФ на украинские АЗС

Эксперт Леонид Невзлин считает, что российские реактивные беспилотники атаковали несколько автозаправочных комплексов компании "Укрнафта" в Киеве. По его словам, удары по объектам топливной инфраструктуры Украины не выглядят единичными случаями. Подобные атаки, как отмечает эксперт, в августе и сентябре происходили также на территории еще шести областей.

Невзлин предполагает, что активизация ударов может быть связана со стремлением нарушить работу распределенной системы снабжения горючим накануне зимнего периода. По его мнению, целью таких атак может быть создание дополнительных проблем с обеспечением регионов топливом.

Отдельно эксперт отмечает совершенствование российских ударных беспилотников типа "Шахед", в том числе появление модификаций с реактивными двигателями. Как считает Невзлин, расширению возможностей таких аппаратов могут способствовать поставки из Китая, а также продолжающееся использование схем, позволяющих обходить западные санкционные ограничения.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

Читайте также:

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред