Доллар обвалился после рекорда, а евро резко полетел вверх: курс валют на 7 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 7 октября.

https://glavred.info/economics/dollar-obvalilsya-posle-rekorda-a-evro-rezko-poletel-vverh-kurs-valyut-na-7-oktyabrya-10801955.html Ссылка скопирована

Курс валют на 7 октября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

Сколько будет стоить евро 4 августа

Насколько подешевел курс доллара

Каким будет курс злотого 4 августа

В среду, 7 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар стремительно полетел вниз после нового рекорда, а евро вырос. Курс злотого по отношению к гривне также показал рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 7 октября

В среду официальный курс доллара США резко упал после рекорда. НБУ ослабил курс американской валюты на 11 копеек - до 44,94 гривни за доллар.

видео дня

Курс евро на 7 октября

Курс евро, напротив, резко пошел вверх. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,63 гривни за один евро, что на 15 копеек больше, чем накануне.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 7 октября

Злотый также укрепился. НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 7 октября по сравнению с 6 октября на 7 копеек - до 11,59 гривни.

Когда доллар может подорожать до 46 гривен - прогноз

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

По его словам, психологическая отметка 45 грн за доллар уже утратила статус барьера - участники рынка восприняли её как промежуточную.

"НБУ уже показал, что 45 грн/долл. - это не потолок, а лишь очередной уровень, к которому рынок готов и стремится прийти, а импортеры уже заложили и курс, и инфляцию в цены реализации. Продолжаю считать, что НБУ будет удерживать евро от более глубокой коррекции ради конвертации помощи в гривну по нормальному курсу", - отметил Шевчишин.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред писал, что во вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, евро и злотый подешевели, а доллар снова побил рекорд.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой говорил, что доллар в первой декаде октября может торговаться на межбанке в пределах 44,7–45,1 грн, евро - 50,5–52 грн. Резкого изменения курсовой траектории не ожидается, хотя война, подорожание топлива и инфляционные риски усиливают давление на экономику.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявлял, что восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки. Металлургия фактически остановлена, возможностей вывозить сельскохозяйственную продукцию нет, поэтому поступления в страну не покрывают потребностей рынка.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред