На валютном рынке возможны изменения: что будет с долларом и евро в начале октября

Давление на украинскую экономику усиливается. Банкир объяснил, повлияет ли это на курс валют.

https://glavred.info/economics/na-valyutnomu-rinku-mozhlivi-zmini-shcho-bude-z-dolarom-ta-yevro-na-pochatku-zhovtnya-10800554.html Ссылка скопирована

Прогноз курса валют в Украине на 5–11 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара и евро в начале октября

Почему гривна пока сохраняет относительную стабильность

Какие факторы могут усилить давление на гривну

Доллар в первой декаде октября может торговаться на межбанке в пределах 44,7–45,1 грн, евро - 50,5–52 грн. Резкого изменения курсовой траектории не ожидается, хотя война, подорожание топлива и инфляционные риски усиливают давление на экономику.

Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

видео дня

Ключевую роль в поддержании равновесия эксперт отводит регулятору. Без его постоянного участия гривна оказалась бы под гораздо более сильной нагрузкой.

"На валютном рынке давно существует структурный дисбаланс: импорт формирует большой и постоянный спрос на валюту, тогда как экспортной выручки недостаточно для его полного покрытия. Однако НБУ регулярно выходит на рынок с интервенциями и восполняет недостаток предложения. Именно этот "клапан" позволяет сбрасывать избыточное давление еще до того, как оно начнет заметно раскачивать курс", - пояснил Лесовой.

Наличный сегмент при этом ориентируется на межбанковский рынок. Пока там нет скачков, банкам и обменникам нет смысла существенно корректировать котировки. Стабильные цены, в свою очередь, не подталкивают украинцев к панической покупке валюты.

На наличном рынке банкир ожидает, что курс доллара будет колебаться в пределах 44,6–45,1 грн. Ежедневные колебания на межбанке не превысят 0,05–0,15 грн, в банках - 0,1–0,2 грн, в обменных пунктах - 0,3 грн. За неделю курс может отклониться от исходного уровня не более чем на 1–1,5%, а прогнозный коридор для евро Лесовой очерчивает шире - 50–52 грн.

Валютный рынок в Украине остается уязвимым

Спокойная картина на табло обменных пунктов не отражает реального положения дел в компаниях. Эксперт напоминает о ежедневных потерях, которые не попадают в сводки об обстрелах.

"Однако за относительным курсовым спокойствием скрывается очень сложная экономическая обстановка. Война обходится бизнесу всё дороже даже там, где нет прямого разрушения предприятий. Воздушные тревоги сокращают фактическое рабочее время, затрудняют поставки, влияют на работу магазинов и сферы услуг", - отмечает Лесовой.

Когда же удар наносится непосредственно по предприятию или инфраструктуре, убытки умножаются. Лесовой приводит оценки, согласно которым в Украине уничтожено около 2,1 млн кв. м современных складов. Всего таких площадей в стране было примерно 5 млн кв. м.

Еще один риск связан с топливным рынком. Бензин А-95 с конца августа до середины сентября в среднем подорожал с 80,07 до 86,17 грн за литр, то есть на 7,6%. Дизельное топливо за тот же период подорожало примерно на 6% - с 91,53 до 97,06 грн. Последствия такой динамики выходят далеко за пределы АЗС.

"Такое ценовое движение вряд ли останется проблемой только для водителей. Более дорогое топливо почти неизбежно означает более дорогие перевозки, а впоследствии - постепенное увеличение стоимости части товаров и услуг", - предупреждает банкир.

Противодействовать этому должно решение Нацбанка, принятое в середине сентября.

"На этом фоне повышение учетной ставки до 16% может сыграть роль "монетарного тормоза". Более высокая стоимость денег способна несколько сдержать инфляционное давление и одновременно поддержать интерес к гривневым активам", - отмечает Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Эффект уже заметен на депозитном рынке: банки предлагают 17–17,5% годовых. Отдельные гривневые ОВГЗ приносят около 16,5%. Таким образом, у населения есть способы уберечь сбережения, не требующие покупки валюты.

Несмотря на это, говорить о полной безопасности гривны пока рано.

"Именно совокупность этих факторов пока не дает валютному давлению перерасти в "шторм". Рынок остается уязвимым к войне, инфляции и состоянию внешнего финансирования, но в то же время располагает достаточным количеством инструментов для сохранения относительной предсказуемости", - убежден Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривну.

Ранее сообщалось, что в случае прогресса в вопросе черноморского перемирия, принятия Радой необходимых законопроектов и регулярного поступления военной помощи доллар в Украине удержится ближе к 44,5–45,20 грн, а евро вернется к отметке 51,5–52 грн.

Накануне стало известно, что на рынке в Украине есть спрос на доллар, но нет предложения. К тому же удары России по складам и торговым объектам привели к тому, что сейчас уничтожены запасы лекарств, продуктов питания, и всё это нужно закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растёт

Больше новостей:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред