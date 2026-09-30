Урожай смородины приятно удивит: какое удобрение внести под кусты в октябре

В октябре смородине требуется подкормка, которая поможет кустам укрепить корневую систему и подготовиться к морозам.

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Чем подкормить кусты смородины перед зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем подкормить смородину осенью

Чем полезна базальтовая мука для смородины

Зачем подкармливать смородину древесной золой

Осень - решающий период для смородины. Именно сейчас растение закладывает основу будущего урожая, а правильный уход в октябре помогает кустам укрепиться перед зимой и весной начать новый рост с новыми силами.

Главред расскажет, чем подкормить смородину в октябре и как подготовить кусты к зиме.

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Чем подкормить смородину осенью

После завершения плодоношения смородина расходует значительное количество питательных веществ. Если их не восполнить, побеги ослабнут, а корневая система не сможет должным образом подготовиться к морозам, пишет Deccoria. Осенняя подкормка преследует совсем иную цель, чем весенняя: она не стимулирует рост, а поддерживает корни и способствует созреванию побегов.

В это время особенно необходимы фосфор и калий, а также кальций, магний и железо. Азотные удобрения осенью применять не стоит, ведь они провоцируют образование молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до наступления холодов.

Чем полезна базальтовая мука для смородины

Одним из лучших вариантов для октябрьской подкормки является базальтовая мука. Она не содержит азота, зато насыщает почву необходимыми минералами и улучшает её структуру. Достаточно рассыпать по две горсти под каждый куст, слегка перемешать с землёй граблями и хорошо полить. Такой простой приём поможет растению пережить зиму без потерь.

Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Как подкормить смородину древесной золой

Если базальтовой муки нет, можно использовать древесную золу. Её рассыпают под кусты или готовят жидкую подкормку: на ведро воды добавляют стакан просеянной золы и оставляют настаиваться на ночь. Для одного взрослого куста хватит 3–4 литра раствора. Важно помнить, что зола имеет щелочную реакцию, поэтому применять её следует только один раз, чтобы не изменить кислотность почвы чрезмерно.

Когда стоит использовать компост и мульчу

Еще один эффективный вариант - созревший компост. Им замульчируют приствольный круг в сентябре–октябре. Это не только питает растение, но и защищает корни от перепадов температуры. Для дополнительной защиты можно использовать сосновую кору - она удерживает влагу и помогает кустам легче переносить морозы.

Дополнительные процедуры осенью

Подкормка - лишь часть осеннего ухода. Перед тем как вносить удобрения, следует убрать опавшие листья и остатки старой мульчи, ведь именно там часто зимуют вредители и споры грибов.

Не менее важно провести обрезку: удалить сухие, больные и поврежденные ветки, а также те, что загущают центр куста. Если осень сухая, смородину следует хорошо полить - примерно 20–30 литров воды на взрослое растение. Рыхление почвы поможет влаге быстрее проникать к корням, но делать это нужно очень осторожно, ведь корневая система расположена близко к поверхности.

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