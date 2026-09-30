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Осенние деруны с начинкой за 20 минут: рецепт шикарного ужина

Анна Косик
30 сентября 2026, 15:58
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Рецепт дерунов из тыквы, которые поразят вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 3-5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Осенние деруны с начинкой за 20 минут: рецепт шикарного ужина
Рецепт вкуснейших осенних дерунов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в Telegram

Сезон тыквы в разгаре, поэтому самое время готовить из нее осенние блюда. И не стоит ограничиваться только крем-супом.

Главред узнал, что рецептом дерунов из тыквы и картофеля поделилась автор Telegram-канала "Так вкусно".

Деруны из тыквы и картофеля - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Тыква 400 г
  • Картофель 300 г
  • Яйца 3 шт.
  • Сметана 2 ст. л.
  • Мука 3 ст. л.
  • Моцарелла или сулугуни 200 г
  • Масло
  • Специи по 0,5 ч. л.

Тыкву и картофель натираем на большой терке. Далее смешиваем овощи с яйцами, сметаной, солью, перцем, сушеным чесноком, паприкой и мукой.

Выкладываем порционно тесто на разогретую и смазанную маслом сковороду и обжариваем с обеих сторон. Внутрь горячих дерунов выкладываем куски сыра и складываем их пополам.

Приятного аппетита!

Видео с осенним рецептом дерунов можно просмотреть в Telegram-канале по ссылке.

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Об источнике: Так вкусно

"Так вкусно" - Telegram-канал с аудиторией более 4500 пользователей. Авторы канала делятся видеорецептами блюд, которые легко приготовить дома.

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