Осенние деруны с начинкой за 20 минут: рецепт шикарного ужина

Сезон тыквы в разгаре, поэтому самое время готовить из нее осенние блюда. И не стоит ограничиваться только крем-супом.
Главред узнал, что рецептом дерунов из тыквы и картофеля поделилась автор Telegram-канала "Так вкусно".
Деруны из тыквы и картофеля - рецепт
Ингредиенты:
- Тыква 400 г
- Картофель 300 г
- Яйца 3 шт.
- Сметана 2 ст. л.
- Мука 3 ст. л.
- Моцарелла или сулугуни 200 г
- Масло
- Специи по 0,5 ч. л.
Тыкву и картофель натираем на большой терке. Далее смешиваем овощи с яйцами, сметаной, солью, перцем, сушеным чесноком, паприкой и мукой.
Выкладываем порционно тесто на разогретую и смазанную маслом сковороду и обжариваем с обеих сторон. Внутрь горячих дерунов выкладываем куски сыра и складываем их пополам.
Приятного аппетита!
Видео с осенним рецептом дерунов можно просмотреть в Telegram-канале по ссылке.
Больше новостей:
- Шикарный десерт из увядших яблок: рецепт пирога, который готовится меньше часа
- Популярный салат с новым ингредиентом: рецепт "Цезаря" с рыбой
- Бульон получится насыщенным и ароматным: что добавить в кастрюлю во время варки
Об источнике: Так вкусно
"Так вкусно" - Telegram-канал с аудиторией более 4500 пользователей. Авторы канала делятся видеорецептами блюд, которые легко приготовить дома.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред