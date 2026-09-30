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"Россияне пропустили удар": Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом

Виталий Кирсанов
30 сентября 2026, 08:23
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Значение операции "Вивальди" выходит за пределы непосредственно боевых действий.
Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом
Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Россияне сдавались целыми подразделениями
  • Площадь земель, возвращенных под контроль Украины в рамках "Вивальди", достигла 176 кв. км.

Силы обороны Украины смогли оттеснить российские войска на одном из ключевых участков восточного фронта и взять в плен более 250 российских военнослужащих. Об этом пишет Politico.

По данным издания, успех под Лиманом стал третьей фазой операции "Вивальди" - тщательно спланированной кампании украинских сил, направленной на перехват инициативы в Донецкой области.

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Командующий 3-м армейским корпусом генерал Андрей Билецкий рассказал, что во время операции российские военнослужащие сдавались целыми подразделениями.

"Россияне сдавались целыми подразделениями, вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами", - заявил он.

Как отмечает Politico, на последнем этапе операции украинские военные освободили 51 кв. км территории. В общей сложности площадь земель, возвращенных под контроль Украины в рамках "Вивальди", достигла 176 кв. км.

В издании подчеркивают, что значение этой операции выходит за пределы непосредственно боевых действий. Киев рассматривает успешные контрудары как аргумент для западных партнеров, в частности администрации Дональда Трампа, демонстрирующий, что постепенное продвижение российских войск в Донецкой области не является неизбежным.

"Эта операция... имеет значение, выходящее за рамки поля боя: Киев рассматривает подобные контрудары как доказательство для своих союзников – и, в частности, для администрации Трампа, – что медленное, но неуклонное продвижение российских войск в Донецкой области не является неизбежным, а... Путин не может просто ждать, пока рухнут украинские оборона и решимость Запада", - пишет Politico.

В ходе операции украинские военные использовали сочетание беспилотных систем, бронетехники, артиллерии и пехоты. Их целью стали российские подразделения, пытавшиеся окружить и захватить Лиман - важный узел в так называемом "поясе крепостей", который уже несколько лет препятствует продвижению российских войск.

Отдельное внимание украинские силы уделяли применению беспилотных технологий, позволяющих снизить риски для военнослужащих. Как пишет Politico, речь шла в том числе о миниатюрных наземных роботах, которые сбрасывали в тыл российских позиций, а также о переоборудованных советских БТР-60. Бронетранспортеры превращали в роботов-камикадзе, оснащали взрывчаткой и направляли на российские укрепления.

Важную роль, по словам Билецкого, сыграла и тактика введения противника в заблуждение. 3-й корпус создал у российских военных впечатление, что основной удар украинских сил будет нанесен в направлении Шандриголово и Зеленой Долины.

В результате российское командование перебросило на этот участок резервы и предприняло контратаки. Тем временем украинские подразделения нанесли основной удар в направлении Нового.

"Это привело к тому, что они бессмысленно растратили свои резервы в контратаках именно на этом участке. Россияне пропустили настоящий удар", - объяснил Билецкий.

Politico также отмечает, что продвижение украинских войск под Лиманом было независимо подтверждено аналитиками, которые отслеживают ситуацию на фронте. При этом российские власти продолжают отрицать наличие каких-либо серьезных неудач.

В частности, Министерство обороны России назвало заявленный Украиной успех под Лиманом "дымовой завесой" для "западных кураторов Киева". В российском ведомстве утверждают, что в северной части Донецкой области происходит лишь якобы неудачная попытка проникновения "небольших штурмовых групп противника".

Лиман инфографика Главред
Инфографика: Главред

Почему Россия заявляет об успешном наступлении на Харьковщине

Главред писал, что по словам военного эксперта Романа Свитана, Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении.

Москва таким образом пытается создать информационное давление и вынудить Украину изменить распределение резервов. Однако единичные проникновения военных с последующей фиксацией присутствия не означают установление контроля над территорией.

Операция "Вивальди" - последние новости

Напомним, Главред писал , что Силы обороны в рамках операции "Вивальди" освободили Шандриголово, Дерилово, а также установили полный контроль над Дробишевым.

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" задействовал модернизированные наземные роботы с гранатометами, которые атаковали позиции РФ без непосредственного участия пехоты.

Накануне Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди".

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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