"Россияне пропустили удар": Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом

Кратко:
- Россияне сдавались целыми подразделениями
- Площадь земель, возвращенных под контроль Украины в рамках "Вивальди", достигла 176 кв. км.
Силы обороны Украины смогли оттеснить российские войска на одном из ключевых участков восточного фронта и взять в плен более 250 российских военнослужащих. Об этом пишет Politico.
По данным издания, успех под Лиманом стал третьей фазой операции "Вивальди" - тщательно спланированной кампании украинских сил, направленной на перехват инициативы в Донецкой области.
Командующий 3-м армейским корпусом генерал Андрей Билецкий рассказал, что во время операции российские военнослужащие сдавались целыми подразделениями.
"Россияне сдавались целыми подразделениями, вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами", - заявил он.
Как отмечает Politico, на последнем этапе операции украинские военные освободили 51 кв. км территории. В общей сложности площадь земель, возвращенных под контроль Украины в рамках "Вивальди", достигла 176 кв. км.
В издании подчеркивают, что значение этой операции выходит за пределы непосредственно боевых действий. Киев рассматривает успешные контрудары как аргумент для западных партнеров, в частности администрации Дональда Трампа, демонстрирующий, что постепенное продвижение российских войск в Донецкой области не является неизбежным.
"Эта операция... имеет значение, выходящее за рамки поля боя: Киев рассматривает подобные контрудары как доказательство для своих союзников – и, в частности, для администрации Трампа, – что медленное, но неуклонное продвижение российских войск в Донецкой области не является неизбежным, а... Путин не может просто ждать, пока рухнут украинские оборона и решимость Запада", - пишет Politico.
В ходе операции украинские военные использовали сочетание беспилотных систем, бронетехники, артиллерии и пехоты. Их целью стали российские подразделения, пытавшиеся окружить и захватить Лиман - важный узел в так называемом "поясе крепостей", который уже несколько лет препятствует продвижению российских войск.
Отдельное внимание украинские силы уделяли применению беспилотных технологий, позволяющих снизить риски для военнослужащих. Как пишет Politico, речь шла в том числе о миниатюрных наземных роботах, которые сбрасывали в тыл российских позиций, а также о переоборудованных советских БТР-60. Бронетранспортеры превращали в роботов-камикадзе, оснащали взрывчаткой и направляли на российские укрепления.
Важную роль, по словам Билецкого, сыграла и тактика введения противника в заблуждение. 3-й корпус создал у российских военных впечатление, что основной удар украинских сил будет нанесен в направлении Шандриголово и Зеленой Долины.
В результате российское командование перебросило на этот участок резервы и предприняло контратаки. Тем временем украинские подразделения нанесли основной удар в направлении Нового.
"Это привело к тому, что они бессмысленно растратили свои резервы в контратаках именно на этом участке. Россияне пропустили настоящий удар", - объяснил Билецкий.
Politico также отмечает, что продвижение украинских войск под Лиманом было независимо подтверждено аналитиками, которые отслеживают ситуацию на фронте. При этом российские власти продолжают отрицать наличие каких-либо серьезных неудач.
В частности, Министерство обороны России назвало заявленный Украиной успех под Лиманом "дымовой завесой" для "западных кураторов Киева". В российском ведомстве утверждают, что в северной части Донецкой области происходит лишь якобы неудачная попытка проникновения "небольших штурмовых групп противника".
Почему Россия заявляет об успешном наступлении на Харьковщине
Главред писал, что по словам военного эксперта Романа Свитана, Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении.
Москва таким образом пытается создать информационное давление и вынудить Украину изменить распределение резервов. Однако единичные проникновения военных с последующей фиксацией присутствия не означают установление контроля над территорией.
Операция "Вивальди" - последние новости
Напомним, Главред писал , что Силы обороны в рамках операции "Вивальди" освободили Шандриголово, Дерилово, а также установили полный контроль над Дробишевым.
Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" задействовал модернизированные наземные роботы с гранатометами, которые атаковали позиции РФ без непосредственного участия пехоты.
Накануне Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди".
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Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
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