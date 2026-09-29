ФРГ и Франция резко меняют курс: раскрыт худший сценарий для Украины

Не стоит ожидать формирования по итогам выборов правого монобольшиства как в ФРГ, так и во Франции, считает Максим Розумный.

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Союзники могут сократить помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/DeptofDefense

Важное из заявлений Розумного:

Позиция нового руководства ФРГ и Франции будет не слишком благоприятной для Украины

Полного прекращения поддержки Украины не произойдет

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность сокращения западной поддержки Украины в случае прихода правых в ФРГ и Франции.

Как пояснил он в интервью Главреду, нынешний президент США Дональд Трамп и его администрация - это полный аналог той политической позиции, которую сегодня демонстрируют правые политики Германии и Франции.

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"Он пришел к власти во второй раз в 2024 году примерно с теми же намерениями, риторикой и заявлениями относительно Украины, прекращения помощи и т. д. И мы видим, как эта ситуация может развиваться. Дональд Трамп, например, изменил свою позицию. Сейчас он уже вынужден делать определенные реверансы в сторону Украины - как, например, принятый закон Линдси Грэма о санкциях против РФ. Поэтому эволюция правых политиков в обеих этих странах в более благоприятном для нас направлении возможна", - считает эксперт.

По его мнению, на сегодня моделировать вероятное развитие политической ситуации как в Германии, так и во Франции.

"Во Франции Марин Ле Пен потенциально может прийти к власти в качестве президента, и тогда это окажет решающее влияние на политику в сфере безопасности и международную политику. В Федеративной Республике соответствующая партия может взять под контроль федеральное правительство. В случае с Германией все будет зависеть от пропорций - какую долю голосов избирателей удастся получить "Альтернативе для Германии". Во Франции - от того, какое правительство сможет сформировать политическая сила Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах: коалиционное или с монобольшинством", - указал собеседник.

Вместе с тем он также убежден в том, что не стоит ожидать формирования по итогам выборов правого монобольшиства как в ФРГ, так и во Франции.

"Скорее всего, и в том, и в другом случае это не будет монобольшинство. Это будут коалиционные правительства, позиция которых, скорее всего, будет не слишком благоприятной для Украины. Но резких, кардинальных шагов, в частности полного прекращения поддержки Украины, думаю, все же не произойдет", - добавил Розумный.

Новая помощь Британии Украине: Лондон готовит необычный подход

Великобритания намерена помогать Украине не только сбивать российские ракеты в воздухе, но и предотвращать их запуск ещё до того, как они будут применены. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

По его словам, Лондон планирует усиливать украинскую ПВО, перекрывать поставки компонентов, необходимых для производства российского вооружения, а также содействовать уничтожению ракет и других средств поражения ещё до их использования против украинских городов.

Помощь Украине - новости по теме

Главред писал, что Италия готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, в который могут войти дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Энди Бернем стал одним из британских политиков, последовательно поддерживавших Украину не только на уровне политических заявлений, но и через конкретные гуманитарные и муниципальные инициативы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов. Состояние государственных финансов Украины Корецкий охарактеризовал как "близкое к критическому".

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О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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