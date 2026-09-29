ФРГ и Франция резко меняют курс: раскрыт худший сценарий для Украины

Важное из заявлений Розумного:
- Позиция нового руководства ФРГ и Франции будет не слишком благоприятной для Украины
- Полного прекращения поддержки Украины не произойдет
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность сокращения западной поддержки Украины в случае прихода правых в ФРГ и Франции.
Как пояснил он в интервью Главреду, нынешний президент США Дональд Трамп и его администрация - это полный аналог той политической позиции, которую сегодня демонстрируют правые политики Германии и Франции.
"Он пришел к власти во второй раз в 2024 году примерно с теми же намерениями, риторикой и заявлениями относительно Украины, прекращения помощи и т. д. И мы видим, как эта ситуация может развиваться. Дональд Трамп, например, изменил свою позицию. Сейчас он уже вынужден делать определенные реверансы в сторону Украины - как, например, принятый закон Линдси Грэма о санкциях против РФ. Поэтому эволюция правых политиков в обеих этих странах в более благоприятном для нас направлении возможна", - считает эксперт.
По его мнению, на сегодня моделировать вероятное развитие политической ситуации как в Германии, так и во Франции.
"Во Франции Марин Ле Пен потенциально может прийти к власти в качестве президента, и тогда это окажет решающее влияние на политику в сфере безопасности и международную политику. В Федеративной Республике соответствующая партия может взять под контроль федеральное правительство. В случае с Германией все будет зависеть от пропорций - какую долю голосов избирателей удастся получить "Альтернативе для Германии". Во Франции - от того, какое правительство сможет сформировать политическая сила Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах: коалиционное или с монобольшинством", - указал собеседник.
Вместе с тем он также убежден в том, что не стоит ожидать формирования по итогам выборов правого монобольшиства как в ФРГ, так и во Франции.
"Скорее всего, и в том, и в другом случае это не будет монобольшинство. Это будут коалиционные правительства, позиция которых, скорее всего, будет не слишком благоприятной для Украины. Но резких, кардинальных шагов, в частности полного прекращения поддержки Украины, думаю, все же не произойдет", - добавил Розумный.
Новая помощь Британии Украине: Лондон готовит необычный подход
Великобритания намерена помогать Украине не только сбивать российские ракеты в воздухе, но и предотвращать их запуск ещё до того, как они будут применены. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем.
По его словам, Лондон планирует усиливать украинскую ПВО, перекрывать поставки компонентов, необходимых для производства российского вооружения, а также содействовать уничтожению ракет и других средств поражения ещё до их использования против украинских городов.
Помощь Украине - новости по теме
Главред писал, что Италия готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, в который могут войти дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее Энди Бернем стал одним из британских политиков, последовательно поддерживавших Украину не только на уровне политических заявлений, но и через конкретные гуманитарные и муниципальные инициативы.
Напомним, ранее сообщалось о том, что задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов. Состояние государственных финансов Украины Корецкий охарактеризовал как "близкое к критическому".
Читайте также:
- "Должна заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине
- Великобритания на грани раскола: как возможный распад страны повлияет на НАТО
- Скандал вокруг пленных из КНДР: Сеул требует от Украины официальных извинений
О персоне: Максим Розумный
Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред