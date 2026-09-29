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Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Виталий Кирсанов
29 сентября 2026, 04:00
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Головоломки помогают не только интересно провести время, но и являются отличной тренировкой для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки развивают внимательность, улучшают концентрацию и учат быстрее замечать даже самые мелкие детали. Об этом сообщает Jagranjosh.

Предлагаем проверить свою наблюдательность с помощью увлекательного задания. Перед вами две картинки девочки с котом. Картинки на первый взгляд выглядят совершенно одинаковыми. Однако между ними скрыты три отличия.

На поиск всех несовпадений отводится всего 45 секунд. Внимательно сравните оба изображения и постарайтесь найти все детали, которые изменились.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Будьте особенно внимательны: различия могут оказаться совсем незаметными и находиться в самых неожиданных местах. Это может быть изменившийся цвет предмета, отсутствующий элемент или новая деталь, появившаяся только на одной из картинок.

Такие визуальные тесты помогают развивать скорость восприятия информации, тренируют память и способность быстро анализировать изображение.

Удалось найти все пять отличий за отведенное время?

Если же обнаружить все различия сразу не получилось, не стоит расстраиваться. Попробуйте еще раз внимательно рассмотреть картинки, а затем воспользуйтесь подсказкой и продолжайте тренировать свои способности с помощью новых головоломок.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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