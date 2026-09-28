'Пора двигаться дальше': руководитель ЦПД при СНБО Коваленко уходит с должности

Кратко:
- Руководитель ЦПД при СНБО заявил, что уходит с должности
- Он продолжит работу в сфере безопасности
Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко уходит с должности. Об этом он написал в Telegram.
"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за то, что он принял мое заявление об увольнении. Три года в ЦПД СНБО - это долгий путь", - говорится в сообщении.видео дня
Коваленко также поблагодарил за возможность принести пользу государству в этом направлении.
"Считаю, что нам с командой удалось построить сильную институцию, нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки дня. А также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами", - подчеркнул он.
Руководитель ЦПД подчеркнул, что останется в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.
"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает еще многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.
Кадровые перестановки - последние новости
Как сообщал Главред, 17 августа президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко президент назначил Юрия Погребного.
3 августа Зеленский назначил Рустема Умерова новым руководителем Службы внешней разведки Украины. В то же время бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавил СНБО.
16 июля Зеленский уволил сразу трех руководителей региональных органов власти - глав Киевской и Николаевской областных военных администраций, а также начальника Киевской городской военной администрации.
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О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года направлен на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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