'Пора двигаться дальше': руководитель ЦПД при СНБО Коваленко уходит с должности

Он останется в секторе безопасности и будет отвечать за когнитивное направление противодействия России.

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Коваленко уходит с поста руководителя ЦПД / коллаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989

Кратко:

Руководитель ЦПД при СНБО заявил, что уходит с должности

Он продолжит работу в сфере безопасности

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко уходит с должности. Об этом он написал в Telegram.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за то, что он принял мое заявление об увольнении. Три года в ЦПД СНБО - это долгий путь", - говорится в сообщении. видео дня

Коваленко также поблагодарил за возможность принести пользу государству в этом направлении.

"Считаю, что нам с командой удалось построить сильную институцию, нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки дня. А также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами", - подчеркнул он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что останется в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.

"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает еще многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.

ЦПД / Инфографика: Главред

Кадровые перестановки - последние новости

Как сообщал Главред, 17 августа президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко президент назначил Юрия Погребного.

3 августа Зеленский назначил Рустема Умерова новым руководителем Службы внешней разведки Украины. В то же время бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавил СНБО.

16 июля Зеленский уволил сразу трех руководителей региональных органов власти - глав Киевской и Николаевской областных военных администраций, а также начальника Киевской городской военной администрации.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года направлен на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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