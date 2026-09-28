Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

Юрий Берендий
28 сентября 2026, 20:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия готовит новый удар по баллистике по Киеву: мониторы предупредили об угрозе на 48 часов и назвали четыре гражданских объекта среди целей атак.
Россия готовит баллистический удар по Киеву - что известно
Россия готовит баллистический удар по Киеву - что известно / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС Киева

Ключевые тезисы:

  • В Киеве сохраняется угроза баллистического удара
  • Мониторы назвали гражданские объекты среди возможных целей

Страна-агрессор Россия может нанести новый баллистический удар по Киеву в ближайшие дни. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы.

По их данным, соответствующее предупреждение продлили еще на 48 часов. Отдельно жителей столицы призвали учитывать риски во время воздушных тревог.

видео дня

"Предупреждение продлено на 48 часов и будет действовать до тех пор, пока по нам не нанесут удар, как бы это ни звучало", - говорится в сообщении мониторинговых каналов.

В перечне объектов, которые рекомендуется обходить стороной во время тревог, оказались несколько торговых центров и автозаправочная станция.

"В течение следующих нескольких суток рекомендуем ограничить посещение во время воздушных тревог ТРЦ "Лавина Молл", ТРЦ "Ретровиль" в Киеве, ТЦ "Эпицентр" на Полярной, 20д, АЗС "KLO" на улице Полярной, 12/1", - сообщили мониторинговые каналы.

Они утверждают, что эти объекты якобы были добавлены российской стороной в перечень запланированных целей.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Что может остановить удары РФ по Украине - комментарий эксперта

Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.

Особое внимание военный эксперт уделил Москве. По его мнению, именно столица РФ может стать фактором, который будет оказывать внутреннее давление на российское руководство.

"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Это ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.

Свитан также указал на психологический аспект возможных ударов по столице РФ. Он считает, что жители Москвы должны ощутить прямое влияние войны, а не воспринимать её как событие, происходящее далеко от них.

Отдельным фактором эксперт назвал зимний период. По его оценке, значительное повреждение городской инфраструктуры Москвы могло бы иметь особенно ощутимые последствия из-за масштабов города.

Свитан сравнил возможный сценарий с ситуацией в Алчевске, где повреждение инфраструктуры зимой привело к серьезным проблемам для населения, но подчеркнул принципиально иной масштаб российской столицы.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам мэра Киева Виталия Кличко, попадание вражеского беспилотника в центре столицы вызвало масштабный пожар. В 14:05 глава Шевченковской РГА Александр Сазанович сообщил о наличии раненых и первом подтвержденном погибшем в результате этой атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оказалось здание Национальной академии наук Украины, где сразу же развернули спасательную операцию. На месте попадания специалисты продолжают тушить огонь и обследовать помещения на наличие людей, которые могли остаться под завалами или внутри здания.

В результате российского удара по зданию Академии наук пострадал заместитель председателя НАНУ и экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин. По предварительным данным источников, сам Горбулин получил незначительные травмы и уже находится дома, однако его помощница Наталья погибла во время атаки.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине баллистические ракеты новости Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

20:45Война
ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

20:19Война
Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

20:19Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ хранения

Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ хранения

Дочь Лорак удивила безграмотностью: не смогла напиcать элементарное

Дочь Лорак удивила безграмотностью: не смогла напиcать элементарное

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке велосипедиста за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке велосипедиста за 39 с

Шанс, который нельзя упустить: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Шанс, который нельзя упустить: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Последние новости

21:37

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

21:33

"Сквозь боль": дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца

20:47

Почему осенью стоит посыпать дорожки в саду стиральным порошком: хитрый трюк

20:45

Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

20:19

ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
20:19

Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

19:49

Газон весной быстрее пойдет в рост: когда сделать последний покос в годуВидео

19:40

"Шахед" упал возле границы с Польшей, поврежден пункт пропуска - что известно

19:30

Обильный урожай и огромные головки чеснока: что сделать за 2 недели до посадкиВидео

Реклама
19:17

"Должна заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине

19:10

США и Россия договорились об опасном оружии: Невзлин раскрыл деталимнение

18:53

Великобритания на грани раскола: как возможный распад страны повлияет на НАТО

18:48

Реактивные "Шахеды" начали сбивать: Мадяр рассказал, чем Украина ответила на угрозу

18:44

Сумка, которая сделает образ стильным: Андре Тан назвал 5 модных моделей

18:32

Доллар, евро и злотый пошли в крутое пике: новый курс валют на 29 сентября

18:17

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чегоВидео

17:57

"Тревога нон-стоп": рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел "прилет"

17:29

Фасоль больше не придется замачивать: как сварить её всего за час

16:59

"Страшная авария": украинская актриса попала в ДТП в Киеве

16:50

Новые детали удара РФ по Академии наук в Киеве: ранен экс-секретарь СНБО, есть погибшаяФото

Реклама
16:32

"Россияне проспали удар и сдаются в плен": фронт под Лиманом посыпался, что известноФотоВидео

16:29

Что лучше для пюре — молоко или сливки: шеф-повара дали неожиданный ответ

16:13

Кому 29 сентября молиться о здоровье и душевной стойкости: какой церковный праздник

15:26

Порывы ветра до 20 м/с: в Украине ухудшится погода, что будет с температурой

15:21

Зачем белят стволы деревьев осенью: причина не только в защите от вредителей

14:40

Россия атаковала Национальную академию наук Украины — Зеленский пригрозил ответом

14:15

Борщ на самом деле "насыпают" или "наливают": как правильно сказать на украинском

13:56

Люди вылезают из окон, чтобы не сгореть: РФ атаковала центр Киева, первые деталиФото

13:52

Россия нанесла смертельный удар по Днепру: есть погибшие, много раненыхФото

13:35

Каким будет тариф на газ в отопительный сезон: украинцам назвали цену

12:48

Джеджула показал всех детей от разных браков вместе

12:46

Плесень исчезнет навсегда: чем надо обработать стены и поверхности

12:37

Украина и ещё 3 страны могут получить четкий план вступления в ЕС: что готовит Брюссель

12:13

"Лекарство от печали": Марко Сердинский выиграл "Україна має талант"Видео

12:12

Оккупанты вывели свои силы из Харьковщины, прикрываясь детьми и пожилыми людьми

11:55

"Он приставал": муж Лорак вызверился на Путина

11:41

РФ готовит новый фронт в Европе: что происходит в НАТО и к чему готовится Запад

11:38

"Чан с кипящей смолой": журналистка из РФ пожелала Соседову гореть в аду

11:24

"Легко не будет точно": кому из украинцев власти советуют выехать из городов до зимы

11:22

Принц Гарри рассказал, как учатся его дети после смены школы

Реклама
11:18

Сотни пленных окупантов и освобожденные села: новые детали операции "Вивальди"

10:58

Гороскоп Таро на завтра 29 сентября: Девам - говорить, Близнецам - решать

10:42

В стиральной машине или вручную: как стирать шапку, чтобы она не потеряла форму

10:37

Бизнес бывшего замглавы ГУД: миллионные госконтракты, семейные компании и "Имона-Аудит"

10:20

Дочь Лорак удивила безграмотностью: не смогла напиcать элементарное

10:06

В Украине появился фонтан Сковороды из 20-тонного бразильского гранита, созданный по инициативе Дениса Парамонова

10:03

Скандал вокруг пленных из КНДР: Сеул требует от Украины официальных извинений

09:59

Интенсивность обстрелов РФ может снизиться: мониторы указали на нюанс

09:32

В сеть попали фото детей пропагандистки Симоньян: как они выглядят

09:17

Капитуляция к концу зимы: Путин резко изменил стратегию войны против Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять