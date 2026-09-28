Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

Россия готовит новый удар по баллистике по Киеву: мониторы предупредили об угрозе на 48 часов и назвали четыре гражданских объекта среди целей атак.

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Россия готовит баллистический удар по Киеву - что известно / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС Киева

Ключевые тезисы:

В Киеве сохраняется угроза баллистического удара

Мониторы назвали гражданские объекты среди возможных целей

Страна-агрессор Россия может нанести новый баллистический удар по Киеву в ближайшие дни. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы.

По их данным, соответствующее предупреждение продлили еще на 48 часов. Отдельно жителей столицы призвали учитывать риски во время воздушных тревог.

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"Предупреждение продлено на 48 часов и будет действовать до тех пор, пока по нам не нанесут удар, как бы это ни звучало", - говорится в сообщении мониторинговых каналов.

В перечне объектов, которые рекомендуется обходить стороной во время тревог, оказались несколько торговых центров и автозаправочная станция.

"В течение следующих нескольких суток рекомендуем ограничить посещение во время воздушных тревог ТРЦ "Лавина Молл", ТРЦ "Ретровиль" в Киеве, ТЦ "Эпицентр" на Полярной, 20д, АЗС "KLO" на улице Полярной, 12/1", - сообщили мониторинговые каналы.

Они утверждают, что эти объекты якобы были добавлены российской стороной в перечень запланированных целей.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Что может остановить удары РФ по Украине - комментарий эксперта

Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.

Особое внимание военный эксперт уделил Москве. По его мнению, именно столица РФ может стать фактором, который будет оказывать внутреннее давление на российское руководство.

"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Это ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.

Свитан также указал на психологический аспект возможных ударов по столице РФ. Он считает, что жители Москвы должны ощутить прямое влияние войны, а не воспринимать её как событие, происходящее далеко от них.

Отдельным фактором эксперт назвал зимний период. По его оценке, значительное повреждение городской инфраструктуры Москвы могло бы иметь особенно ощутимые последствия из-за масштабов города.

Свитан сравнил возможный сценарий с ситуацией в Алчевске, где повреждение инфраструктуры зимой привело к серьезным проблемам для населения, но подчеркнул принципиально иной масштаб российской столицы.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам мэра Киева Виталия Кличко, попадание вражеского беспилотника в центре столицы вызвало масштабный пожар. В 14:05 глава Шевченковской РГА Александр Сазанович сообщил о наличии раненых и первом подтвержденном погибшем в результате этой атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оказалось здание Национальной академии наук Украины, где сразу же развернули спасательную операцию. На месте попадания специалисты продолжают тушить огонь и обследовать помещения на наличие людей, которые могли остаться под завалами или внутри здания.

В результате российского удара по зданию Академии наук пострадал заместитель председателя НАНУ и экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин. По предварительным данным источников, сам Горбулин получил незначительные травмы и уже находится дома, однако его помощница Наталья погибла во время атаки.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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