Газон весной быстрее пойдет в рост: когда сделать последний покос в году

Вы узнаете:
- Как правильно стричь газон осенью
- Что сделать с газоном в октябре
После жаркого и сухого лета газон мог заметно пострадать и лишь с наступлением осени начать восстанавливаться. Однако по мере приближения холодов важно правильно выбрать момент для последней стрижки, чтобы весной трава быстрее пошла в рост и оставалась здоровой. Об этом пишет House Beautiful
Эксперт по садоводству Эшли Брэдшоу из Hayter рекомендует прекращать регулярную стрижку, когда температура воздуха стабильно опускается до 6 °C и ниже. Поэтому в большинстве случаев последнюю процедуру можно запланировать на начало или середину ноября. При этом ориентироваться следует прежде всего на погоду в конкретном регионе.
Слишком поздний покос, как и чрезмерно короткая стрижка, способен ослабить траву перед наступлением холодов. Кроме того, корневая система становится более уязвимой к низким температурам. Поэтому перед зимой газон лучше оставить немного выше, чем в теплое время года.
Как правильно стричь газон осенью
Перед последним покосом специалист советует увеличить высоту скашивания.
"Это чрезвычайно важно! Золотое правило любой осенней стрижки - и особенно последнего покоса в году", - подчеркивает Брэдшоу.
По ее словам, нож газонокосилки стоит установить на максимальную высоту. При этом за один покос не следует удалять больше трети высоты травы.
Зимой рост газона замедляется из-за недостатка солнечного света и питательных веществ. Поэтому оставлять траву немного длиннее в этот период не только допустимо, но и рекомендуется.
Что сделать с газоном в октябре
Осень подходит не только для стрижки, но и для дополнительной подготовки газона к зиме. В октябре эксперт рекомендует провести скарификацию и аэрацию, причем лучше сделать это перед последним покосом.
"В идеале скарификацию и аэрацию следует проводить после предпоследнего покоса в году - примерно за три недели или месяц до последней стрижки", - объясняет специалист.
Сначала газон нужно подстричь. Затем для удаления слоя отмершей травы, мха и другого растительного мусора можно воспользоваться скарификатором. На небольшом участке с этой задачей справятся веерные грабли.
Аэрация помогает улучшить доступ воздуха и влаги к корням. Для ее проведения достаточно обычных садовых вил: ими следует регулярно прокалывать почву на глубину примерно 5-15 сантиметров.
Такая осенняя подготовка позволит газону легче перенести холодный сезон. А весной у травы будет больше возможностей для активного роста и восстановления.
Смотрите видео о том, когда косить газон накануне зимы
Вас может заинтересовать:
- Газон зарастает сорняками не просто так: названы 7 причин и способ борьбы с пальчаткой
- Одна ошибка испортит газон: когда в последний раз косить траву осенью
- Газон станет гуще и здоровее: какую важную задачу следует выполнить осенью
О ресурсе: House Beautiful
House Beautiful - это американское издание о дизайне интерьеров, декоре дома и стиле жизни. Оно существует более века и считается одним из ведущих ресурсов в своей сфере.
Первый номер был опубликован в 1896 году, а сегодня журнал считается старейшим в жанре "shelter magazine" (журналы о доме и дизайне), который до сих пор выходит.
Издание публикуется компанией Hearst Magazines, частью крупной американской медиагруппы Hearst.
В журнале можно найти идеи по декору, дизайну, обзоры интерьеров и трендов, а также вдохновляющие фотогалереи и рекомендации экспертов.
Контент ориентирован на широкую аудиторию - от домовладельцев до энтузиастов дизайна и тех, кто просто хочет улучшить своё жилое пространство.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред