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Эксперты призвали протирать подоконники лимоном в октябре - для чего

Юрий Берендий
28 сентября 2026, 18:17
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Эксперты советуют натирать подоконники лимоном осенью: цитрусовые могут отпугивать пауков, а герметизация окон снижает вероятность их проникновения.
Эксперты призвали протирать подоконники лимоном в октябре — для чего
Лимон от пауков - почему осенью рекомендуют протирать подоконники / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему пауки забираются в дом осенью
  • Как избавиться от пауков в доме
  • Помогает ли лимон от пауков

В сентябре и октябре пауки чаще появляются внутри домов. После потепления они могут проникать в помещения через открытые окна, трещины и другие незагерметизированные участки. Чаще всего они ищут партнера и укрытие на более холодный период, поэтому увидеть пауков можно не только в жилых комнатах, но и в гаражах, сараях и других хозяйственных помещениях. Об этом говорится в материале издания Express.

Как перекрыть паукам доступ в дом и может ли помочь обычная цитрусовая кожура - выяснял Главред.

видео дня

Как не пустить пауков в дом через окна

В первую очередь рекомендуют проверить оконные рамы и дверные проемы. Щели и трещины следует закрыть, а на ночь, по возможности, держать окна закрытыми.

Такой подход направлен не только на перекрытие путей проникновения внутрь дома. Он также помогает сократить количество мест, где пауки могут устраиваться.

"Пауки так или иначе попадают в наши дома, поэтому устранение трещин и щелей вокруг окон и дверей снизит вероятность их первоначального проникновения. Это ограничит возможности пауков устраивать гнезда. Уменьшение количества трещин и щелей ограничит места, где пауки могут устроиться, хотя некоторые виды, например пауки-долгоногие, не используют такие укрытия", - отметили эксперты компании Go Assist.

Зачем натирать подоконники лимоном

После герметизации потенциальных путей проникновения можно использовать цитрусовую кожуру. Подоконники и пол рекомендуется протирать кожурой лимона, лайма или апельсина, оставляя характерный запах.

По рекомендации Go Assist, процедуру следует повторять регулярно, чтобы аромат не исчезал. Цитрусовые также можно использовать возле мест, через которые пауки могут попадать в дом.

"Лимонная и апельсиновая кожура являются естественным средством отпугивания пауков. Протирайте пол и подоконники кожурками раз в день, чтобы запах сохранялся. Вы также можете поставить на кухне миску с цитрусовыми, чтобы отпугивать пауков от этой зоны", - добавили в Go Assist.

Где еще можно разложить цитрусовую кожуру

Корочки рекомендуют размещать возле подоконников и дверных проемов. Этот способ можно сочетать с устранением щелей, через которые паукообразные попадают внутрь.

В то же время с цитрусовыми нужно осторожно обращаться на окрашенных поверхностях. Эксперты предупреждают, что кожура может повредить покрытие, поэтому перед использованием её рекомендуют протестировать на незаметном участке.

Пауки в доме
Пауки в доме / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как использовать лимон:

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты объяснили, что причина быстрого созревания бананов связана с выделением этилена во время созревания. По рекомендации специалистов, простой способ - изолировать плодоножки бананов, чтобы замедлить этот процесс. В одном из сравнительных тестов использование фольги для изоляции получило оценку 9,5 из 10.

Deccoria описала механизм неравномерного нагрева батарей из-за попадания воздуха в систему и образования пузырьков в верхней части радиатора. В инструкции и советах, представленных в материале, содержится рекомендация о том, как прокачать радиатор отопления для восстановления циркуляции.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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