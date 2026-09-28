Эксперты призвали протирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Эксперты советуют натирать подоконники лимоном осенью: цитрусовые могут отпугивать пауков, а герметизация окон снижает вероятность их проникновения.

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Лимон от пауков - почему осенью рекомендуют протирать подоконники / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему пауки забираются в дом осенью

Как избавиться от пауков в доме

Помогает ли лимон от пауков

В сентябре и октябре пауки чаще появляются внутри домов. После потепления они могут проникать в помещения через открытые окна, трещины и другие незагерметизированные участки. Чаще всего они ищут партнера и укрытие на более холодный период, поэтому увидеть пауков можно не только в жилых комнатах, но и в гаражах, сараях и других хозяйственных помещениях. Об этом говорится в материале издания Express.

Как перекрыть паукам доступ в дом и может ли помочь обычная цитрусовая кожура - выяснял Главред.

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Как не пустить пауков в дом через окна

В первую очередь рекомендуют проверить оконные рамы и дверные проемы. Щели и трещины следует закрыть, а на ночь, по возможности, держать окна закрытыми.

Такой подход направлен не только на перекрытие путей проникновения внутрь дома. Он также помогает сократить количество мест, где пауки могут устраиваться.

"Пауки так или иначе попадают в наши дома, поэтому устранение трещин и щелей вокруг окон и дверей снизит вероятность их первоначального проникновения. Это ограничит возможности пауков устраивать гнезда. Уменьшение количества трещин и щелей ограничит места, где пауки могут устроиться, хотя некоторые виды, например пауки-долгоногие, не используют такие укрытия", - отметили эксперты компании Go Assist.

Зачем натирать подоконники лимоном

После герметизации потенциальных путей проникновения можно использовать цитрусовую кожуру. Подоконники и пол рекомендуется протирать кожурой лимона, лайма или апельсина, оставляя характерный запах.

По рекомендации Go Assist, процедуру следует повторять регулярно, чтобы аромат не исчезал. Цитрусовые также можно использовать возле мест, через которые пауки могут попадать в дом.

"Лимонная и апельсиновая кожура являются естественным средством отпугивания пауков. Протирайте пол и подоконники кожурками раз в день, чтобы запах сохранялся. Вы также можете поставить на кухне миску с цитрусовыми, чтобы отпугивать пауков от этой зоны", - добавили в Go Assist.

Где еще можно разложить цитрусовую кожуру

Корочки рекомендуют размещать возле подоконников и дверных проемов. Этот способ можно сочетать с устранением щелей, через которые паукообразные попадают внутрь.

В то же время с цитрусовыми нужно осторожно обращаться на окрашенных поверхностях. Эксперты предупреждают, что кожура может повредить покрытие, поэтому перед использованием её рекомендуют протестировать на незаметном участке.

Пауки в доме / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как использовать лимон:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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