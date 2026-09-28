Популярный салат с новым ингредиентом: рецепт "Цезаря" с рыбой

Многие любят салат "Цезарь" с курицей или креветками. Но оказалось, что его также можно приготовить и с рыбой, а именно с тунцом. И получится очень вкусный салат.
Главред узнал, что рецептом салата с тунцом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.
"Цезарь" с тунцом - рецепт
Ингредиенты:
- Салатный микс 150 г
- Соус "Цезарь" 3–4 ст. л.
- Тунец в собственном соку 1 банка
- Вареные яйца 2 шт.
- Помидоры черри 150 г
- Сыр 50 г
- Сухарики
Смешиваем салатный микс с соусом и выкладываем на тарелку. Сверху кладём нарезанные на четвертинки яйца и помидоры чери, кусочки тунца и сухарики. После этого посыпаем салат тёртым сыром.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата с тунцом можно посмотреть по ссылке.
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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