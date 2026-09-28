Популярный салат с новым ингредиентом: рецепт "Цезаря" с рыбой

Блогерша показала, как приготовить шикарный "Цезарь" с тунцом вместо курицы.

https://glavred.info/recipes/populyarnyy-salat-s-novym-ingredientom-recept-cezarya-s-ryboy-10799804.html Ссылка скопирована

Рецепт "Цезаря" с рыбой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие любят салат "Цезарь" с курицей или креветками. Но оказалось, что его также можно приготовить и с рыбой, а именно с тунцом. И получится очень вкусный салат.

Главред узнал, что рецептом салата с тунцом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.

"Цезарь" с тунцом - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Салатный микс 150 г

Соус "Цезарь" 3–4 ст. л.

Тунец в собственном соку 1 банка

Вареные яйца 2 шт.

Помидоры черри 150 г

Сыр 50 г

Сухарики

Смешиваем салатный микс с соусом и выкладываем на тарелку. Сверху кладём нарезанные на четвертинки яйца и помидоры чери, кусочки тунца и сухарики. После этого посыпаем салат тёртым сыром.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата с тунцом можно посмотреть по ссылке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред