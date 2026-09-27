РФ накопила десятки ракет: в Сети узнали о подготовке массированного обстрела

Удар баллистическим вооружением РФ по Украине возможен уже в ночь на понедельник, 28 сентября.

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РФ может ударить баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

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Враг готовит удар баллистическими ракетами

РФ может использовать около 20 ракет

Страна-агрессор РФ готовит новый массированный удар по Украине с применением баллистических ракет.

О таком предупреждении идет речь в сообщении в Telegram профильного мониторингового ресурса Є-Радар.

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Согласно опубликованным данным, удар баллистическим вооружением РФ по Украине возможен уже в ночь на понедельник, 28 сентября.

"Получено предупреждение относительно возможного обстрела столицы баллистическим вооружением в ночь на 28.09", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем также публикуется информация о том, что в ходе удара РФ может использовать около 20 ракет.

"В общей сложности готово к применению около 20 баллистических ракет разных типов", - добавили в Є-Радар.

/ Инфографика: Главред

РФ копит ракеты для нового удара - Bloomberg

В последние недели Россия изменила характер воздушных атак по Украине: количество применяемых баллистических ракет заметно снизилось, тогда как использование реактивных беспилотников, напротив, увеличилось. Как сообщает Bloomberg, такая динамика может свидетельствовать о стремлении Москвы сохранить часть наиболее мощных ракет для возможных масштабных атак в зимний период.

Баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для украинской инфраструктуры благодаря высокой скорости и значительной разрушительной силе.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, Россия атаковала западные области Украины. Вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. После удара на территории АЗС разразился масштабный пожар.

Напомним, российские беспилотники атаковали Тернополь. В городе прогремела серия взрывов, есть попадания в объекты инфраструктуры. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске в результате атаки РФ поврежден многоквартирный дом, по предварительным данным, один человек получил травмы. В Хмельницкой области обломки сбитого российского дрона упали на территорию предприятия, где возник пожар.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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