Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

Вы узнаете:
- Как быстро удалить скользкую пленку с маслят
- Почему маслята не стоит мыть перед чисткой
- Какой способ подойдет для мелких маслят
Принести из леса полную корзину маслят - настоящее удовольствие для грибника. Но самое большое испытание ждет дома, когда дело доходит до их чистки. Скользкая пленка на шляпках прилипает к пальцам и ножу, а сам процесс кажется бесконечным.
Главред расскажет о простых приёмах, которые помогут очистить маслята за считанные минуты.
Стоит ли снимать кожицу с маслят
Маслята имеют характерную скользкую пленку, которую обычно рекомендуют удалять перед приготовлением. Она легко отходит, если подцепить край и потянуть к центру, пишет Новости.LIVE. Рекомендуем внимательно осматривать грибы: червивые, мягкие или те, что уже начали портиться, лучше сразу отложить.
Как быстро очистить маслята
Самое главное правило - не мыть грибы перед тем, как приступать к удалению пленки. Влага делает шляпки ещё более скользкими, и кожица начинает рваться. Сначала стоит стряхнуть хвою, листья и землю, а уже после очистки быстро промыть.
Если маслята собраны после дождя, дайте им немного подсохнуть. Разложите грибы тонким слоем - с более сухой шляпки пленка снимается гораздо легче.
Удобный способ - поддеть край кожицы ножом у основания шляпки, зажать между пальцами и потянуть к центру. На свежих грибах она часто сходит одним куском. Большие шляпки можно разрезать пополам: на срезе появляется край пленки, за который легко ухватиться.
Еще один совет - пользоваться бумажным полотенцем. Им удобно придерживать скользкую шляпку или захватывать край пленки, когда пальцы соскальзывают. Полотенцем также можно вытирать нож во время работы.
Чтобы избежать окрашивания рук, рекомендуем работать в тонких перчатках. Грибной сок быстро оставляет тёмные следы, которые трудно отмыть даже после тщательного мытья.
Для мелких молодых маслят, которые пойдут на маринование, рекомендуем использовать солевой раствор. В кулинарной практике применяют 10% раствор соли, после чего грибы тщательно промывают. Однако этот способ не подходит для быстрого приготовления - замачивание длится несколько часов, а грибы впитывают воду, поэтому для жарки или тушения он не рекомендуется.
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Об источнике: Новости.LIVE
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