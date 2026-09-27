Почему 28 сентября нельзя унывать: какой церковный праздник

Христианину 28 сентября следует избегать конфликтов и грубости, не поддаваться зависти и алчности, не позволять унынию овладевать сердцем.

https://glavred.info/holidays/pochemu-28-sentyabrya-nelzya-unyvat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10799744.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 28 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Ak~i, Shaun Fisher)

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 28 сентября

Что можно делать 28 сентября

Что нельзя делать 28 сентября

В понедельник, 28 сентября, православные верующие вспоминают преподобного исповедника Харитона. Этот день посвящен святому, который посвятил свою жизнь служению Богу, молитве и духовному совершенствованию. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 28 сентября

Жизненный путь преподобного Харитона был связан с постоянной работой над собой, смирением и стремлением следовать евангельским заповедям. Для него вера была не только частью духовной жизни, но и основой повседневного существования.

видео дня

Монашество предполагает не просто отказ от привычного мирского уклада и удаление от общества. Его смысл заключается прежде всего во внутреннем преображении человека. Отказываясь от многих земных привязанностей, монах стремится освободиться от власти страстей, поставить Бога на первое место и обрести душевный покой.

Именно таким был духовный путь преподобного Харитона. Молитва помогала ему сохранять внутреннюю опору, а вера определяла его отношение к жизни и испытаниям.

Особое значение в житии святого имеют страдания, которые стали причиной его именования исповедником. Исповедничество подразумевает твердость и верность своим убеждениям даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Человек может лишиться свободы, имущества, привычного положения или прежнего образа жизни, однако сохранить внутреннюю свободу и преданность Христу. В этом заключается одна из главных духовных идей жития преподобного Харитона.

Приметы 28 сентября

Дикие гуси улетают на юг - скоро похолодает.

Гуси часто садятся на землю и не спешат улетать - осень будет длинной, сухой и теплой.

Гусь стоит на одной ноге - ждали мороз.

Что нельзя делать 28 сентября

Церковные наставления в этот день призывают прежде всего следить за собственными словами, мыслями и поступками. Христианину следует избегать конфликтов и грубости, не поддаваться зависти, алчности и желанию мести, не позволять унынию овладевать сердцем. В то же время важно проявлять милосердие: если человек искренне обращается за посильной помощью, не стоит оставаться равнодушным к его потребности.

Что можно делать 28 сентября

В народной традиции 28 сентября считали днем, когда следует особенно остерегаться недоброго взгляда и чужого негативного влияния. По древним поверьям, остерегались прежде всего людей с темными глазами, которым приписывали способность нечаянно или намеренно сглазить.

Больше новостей:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред