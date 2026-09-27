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РФ сбросила на Сумы три КАБа: есть погибшие, среди них - 16-летняя девушка

Инна Ковенько
27 сентября 2026, 17:04
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В результате удара погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка.
Удар КАБами по Сумах
Удар КАБами по Сумам / Коллаж: Главред, фото: ОВА

Кратко:

  • Россия атаковала Сумы тремя КАБами
  • В результате удара погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка
  • Еще пять человек пострадали, среди них 12-летний ребенок

Российские войска обстреляли Сумы управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли два человека - пожилая женщина и 16-летняя девушка.

Еще пять человек пострадали, среди них один ребенок. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

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"К сожалению, сегодня в результате вражеского удара по Сумам погибли два человека. Это пожилая женщина и 16-летняя девушка. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, российские войска атаковали город тремя КАБами. Один из ударов пришелся вблизи здания центра поддержки семей и детей. Помещение повреждено, однако на момент атаки посетителей в нем не было.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар сообщил, что на данный момент известно о пяти пострадавших, среди них - 12-летний ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

  • Удар КАБами по Сумах 27 вересня
    Удар КАБами по Сумах 27 вересня Фото: ОВА
  • Удар КАБами по Сумах 27 вересня
    Удар КАБами по Сумах 27 вересня Фото: ОВА
  • Удар КАБами по Сумах 27 вересня
    Удар КАБами по Сумах 27 вересня Фото: ОВА
  • Удар КАБами по Сумах 27 вересня
    Удар КАБами по Сумах 27 вересня Фото: ОВА
  • Удар КАБами по Сумах 27 вересня
    Удар КАБами по Сумах 27 вересня Фото: ОВА
  • Удар КАБами по Сумах 27 вересня
    Удар КАБами по Сумах 27 вересня Фото: ОВА

Россия готовит новую тактику ударов зимой: эксперт

С наступлением холодов страна-агрессор РФ переключит внимание на удары по энергетическим объектам. Это продолжается уже четыре года подряд, и следующая зима не станет исключением. По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, атаки могут затронуть еще одну сферу - коммунальную инфраструктуру городов.

В комментарии ТСН Жданов отметил, что масштаб единичных атак существенно уменьшился по сравнению с предыдущими годами.

Вместо единичных массированных ударов враг перешел к другой модели давления.

"Вместо этого они изменили тактику. И, как видите, сегодня атака на нашу страну продолжается в режиме нон-стоп. То есть непрерывная атака, тревога в некоторых городах", - отметил он.

Больше всего это ощущают жители столицы и области - там враг, по словам эксперта, применяет особый подход.

"Они пытаются постоянно поддерживать состояние тревоги. Особенно в Киеве и Киевской области. И даже сегодня Российская Федерация использует облачную погоду", - рассказал военный эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

РФ в ночь на 27 сентября атаковала Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в двух районах столицы, погиб мужчина. Отмечается, что в Соломенском районе города в результате попадания БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО. В то же время по другому адресу произошло попадание в нежилое здание.

Как сообщал Главред, трое человек погибли и ещё четверо получили ранения в результате российских ударов по Запорожской области в ночь на 27 сентября. Одна из жертв - житель посёлка Комишуватое, куда попал удар по частной застройке.

Кроме того, в результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

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О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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