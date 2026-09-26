Что может остановить удары РФ по Украине: названа "болевая точка" для Кремля

Ключевые тезисы:
- Свитан назвал Москву главной уязвимой точкой РФ
- Для сдерживания РФ Украине нужна баллистика
- Удары по Москве могут повлиять на решения Кремля
Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.
По его словам, подобный подход он называет "иранской защитой". Его суть, как отмечает эксперт, заключается в использовании дальнобойного оружия для давления на наиболее уязвимые для противника точки.
"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.
Отдельно эксперт обратил внимание на значение столицы РФ. Он считает, что именно там сосредоточена уязвимость, способная создать внутреннее давление на российское руководство.
"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Эта ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.
Военный эксперт также связал такой подход с психологическим эффектом от ударов по столице РФ. По его мнению, жители Москвы должны осознавать, что война может напрямую влиять и на их город.
"Такой механизм уже запущен. И удар по Москве во время выборов в Госдуму РФ как раз это продемонстрировал, особенно москвичам. "Дым" они точно увидели и поняли - это по их душе зимой. Одно дело - зима в Украине, другое - в Москве, которая расположена примерно на 500 километров севернее", - сказал эксперт.
По его оценке, особенно чувствительным для столицы РФ может стать сценарий масштабного повреждения городской инфраструктуры зимой. Свитан сравнил возможные последствия с ситуацией в Алчевске, подчеркнув значительно больший масштаб Москвы.
"Если там разорвутся трубы, там будет Алчевск, умноженный в сто раз. Если после наших ударов Москву разорвет, там вообще никто жить не будет. Алчевск несколько лет восстанавливали, а Москву никто даже восстанавливать не будет, особенно после залитых фекалиями улиц, которые просто будут замерзать и ждать весны", - заявил Свитан.
По мнению военного эксперта, осознание таких рисков может повлиять на готовность россиян поддерживать дальнейшие удары по Украине. В то же время он подчеркнул необходимость соответствующего вооружения для реализации этого подхода.
"Поэтому россияне, и особенно москвичи, могут это предвидеть и попытаться удержать горячие головы от ударов по украинской территории. Такой вариант защиты для нас очень важен, но для него нужна баллистика", - подытожил он.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударах по российским промышленным объектам. В сообщении Генштаба говорилось о поражении трех заводов и пожарах на нефтеперерабатывающих мощностях. По данным Генштаба, среди пораженных объектов были НПП "Завод Искра", Ефремовский завод синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучук".
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что зимой Россия может сосредоточить удары на энергетических и коммунальных объектах. Он также подчеркнул, что атаки затронут водоканалы и водоснабжение в городах. По его словам, интенсивность атак будет зависеть от погоды и возможностей РФ, а также наблюдается сокращение количества применяемых ракет и дронов.
Служба безопасности Украины сообщила о поражении оборонных и топливных объектов на территории РФ. По данным спецслужбы, повреждены пять зданий на заводе в Азове и зафиксированы очаги возгорания на Ильском НПЗ. СБУ уточнила, что для нанесения ударов были использованы крылатые ракеты "Нептун" и реактивные дроны "Рута", "Паляница" и "Барс".
Читайте также:
- Путин согласился рассмотреть введение военного положения в РФ: что известно
- Россия готовит новую тактику ударов зимой: эксперт назвал наиболее уязвимую сферу
- Ильский НПЗ в РФ под ударом: после атаки дронов вспыхнул пожар
О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред