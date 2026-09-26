Что может остановить удары РФ по Украине: названа "болевая точка" для Кремля

Удары по Москве могут сдержать новые атаки РФ, считает Свитан. Удары по столице России, по его словам, способны оказать давление на Кремль.

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Удары по Москве - Свитан назвал условие для сдерживания РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Ключевые тезисы:

Свитан назвал Москву главной уязвимой точкой РФ

Для сдерживания РФ Украине нужна баллистика

Удары по Москве могут повлиять на решения Кремля

Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

По его словам, подобный подход он называет "иранской защитой". Его суть, как отмечает эксперт, заключается в использовании дальнобойного оружия для давления на наиболее уязвимые для противника точки.

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"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.

Отдельно эксперт обратил внимание на значение столицы РФ. Он считает, что именно там сосредоточена уязвимость, способная создать внутреннее давление на российское руководство.

"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Эта ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.

Военный эксперт также связал такой подход с психологическим эффектом от ударов по столице РФ. По его мнению, жители Москвы должны осознавать, что война может напрямую влиять и на их город.

"Такой механизм уже запущен. И удар по Москве во время выборов в Госдуму РФ как раз это продемонстрировал, особенно москвичам. "Дым" они точно увидели и поняли - это по их душе зимой. Одно дело - зима в Украине, другое - в Москве, которая расположена примерно на 500 километров севернее", - сказал эксперт.

По его оценке, особенно чувствительным для столицы РФ может стать сценарий масштабного повреждения городской инфраструктуры зимой. Свитан сравнил возможные последствия с ситуацией в Алчевске, подчеркнув значительно больший масштаб Москвы.

"Если там разорвутся трубы, там будет Алчевск, умноженный в сто раз. Если после наших ударов Москву разорвет, там вообще никто жить не будет. Алчевск несколько лет восстанавливали, а Москву никто даже восстанавливать не будет, особенно после залитых фекалиями улиц, которые просто будут замерзать и ждать весны", - заявил Свитан.

По мнению военного эксперта, осознание таких рисков может повлиять на готовность россиян поддерживать дальнейшие удары по Украине. В то же время он подчеркнул необходимость соответствующего вооружения для реализации этого подхода.

"Поэтому россияне, и особенно москвичи, могут это предвидеть и попытаться удержать горячие головы от ударов по украинской территории. Такой вариант защиты для нас очень важен, но для него нужна баллистика", - подытожил он.

Ключевые цели для украинской баллистики / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударах по российским промышленным объектам. В сообщении Генштаба говорилось о поражении трех заводов и пожарах на нефтеперерабатывающих мощностях. По данным Генштаба, среди пораженных объектов были НПП "Завод Искра", Ефремовский завод синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучук".

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что зимой Россия может сосредоточить удары на энергетических и коммунальных объектах. Он также подчеркнул, что атаки затронут водоканалы и водоснабжение в городах. По его словам, интенсивность атак будет зависеть от погоды и возможностей РФ, а также наблюдается сокращение количества применяемых ракет и дронов.

Служба безопасности Украины сообщила о поражении оборонных и топливных объектов на территории РФ. По данным спецслужбы, повреждены пять зданий на заводе в Азове и зафиксированы очаги возгорания на Ильском НПЗ. СБУ уточнила, что для нанесения ударов были использованы крылатые ракеты "Нептун" и реактивные дроны "Рута", "Паляница" и "Барс".

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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