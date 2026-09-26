Почему дети Кличко не воюют на фронте: мэр Киева назвал причину

По словам Кличко, все его трое детей родились в США и получили образование в Европе или Америке, поэтому никогда не жили в Украине.

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Кличко объяснил, почему его дети не воюют / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/natalia_yegorova

Кратко:

Кличко объяснил, почему его дети не воюют

Кличко утверждает, что регулярно посещает передовую

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко рассказал, почему его дети не находятся на фронте. По словам политика, все трое родились в США и получили образование в Европе или Америке, поэтому никогда не жили в Украине. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

Во время разговора журналистка подняла вопрос, который задают украинские военные: почему на передовой воюют обычные граждане, тогда как дети представителей власти находятся за границей.

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В ответ Кличко уточнил, идет ли речь о его собственных детях.

"Вы имеете в виду моих детей? Мои дети никогда не жили в Украине. Они родились в Америке и учились в Европе или Америке", - сказал мэр Киева.

Журналистка отметила, что вопрос об участии детей политиков в войне остается актуальным независимо от их места рождения и проживания. Виталий Кличко, в свою очередь, напомнил, что сам в прошлом жил за границей, однако принял решение добровольно вернуться в Украину.

По его словам, причиной возвращения стали его корни и связь с родной страной.

Кличко также заявил, что знает семьи, в которых дети воюют на фронте, и семьи, где этого не происходит. Поэтому, по его мнению, подобные ситуации не стоит обобщать. При этом мэр Киева подчеркнул, что сам регулярно посещает передовую и бывает там каждый месяц.

Что известно о детях Виталия Кличко

У Виталия Кличко трое взрослых детей - сыновья Егор и Максим и дочь Елизавета. Его младший сын Максим занимается баскетболом и выступает за сборную Украины. Он продолжил спортивную карьеру в США, перейдя в команду Университета Восточной Каролины, которая участвует в соревнованиях Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA).

Мобилизация в Украине - новости

Как писал Главред, в Украине активизировалась дискуссия о пересмотре возрастных границ мобилизации. В СМИ и среди экспертов обсуждают как возможное ограничение призыва мужчин старше 50–55 лет, так и потенциальное снижение нижней границы с 25 до 23 лет. Детальнее читайте в материале: Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сказал, что Украине необходимо призывать в ряды Сил обороны не менее 30 тысяч человек каждый месяц, чтобы сохранять нынешнюю ситуацию на фронте.

Народный депутат Роман Костенко опроверг информацию о возможной отмене отсрочки от мобилизации для родителей троих и более детей. По его словам, соответствующих законодательных инициатив сейчас нет и в ближайшее время они не ожидаются.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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